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Kırmızı ışık ihlali yapan tır VİP tur araçlarına çarptı: 2'si turist 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ışık ihlali sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2'si Alman turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Tır sürücüsü Rıza U., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırmızı ışık ihlali yapan tır VİP tur araçlarına çarptı: 2'si turist 3 yaralı

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine giden Rıza U.'nun kullandığı 34 T 6420 plaka, 35 BBA 614 dorse plakalı IVECO marka tır, Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kavşağı'na geldiğinde turizm bölgesinden kavşağa giriş yapan Ramazan Y. idaresindeki Mercedes marka 07 BVZ 471 plakalı ve Fatih K.'nın kullandığı yine Mercedes marka 07 CCZ 394 plakalı VİP tur araçlarına çarptı.

Kırmızı ışık ihlali yapan tır VİP tur araçlarına çarptı: 2 si turist 3 yaralı 1

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İKİ ARACA ÇARPTI

Tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen araçlardan 07 BVZ 471 plakalı aracın sürücüsü Ramazan Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Alman vatandaşı Lında Z. ve Mantthıas Z. yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan tır VİP tur araçlarına çarptı: 2 si turist 3 yaralı 2

2'Sİ TURİST 3 YARALI

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Lında Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kırmızı ışık ihlali yapan tır VİP tur araçlarına çarptı: 2 si turist 3 yaralı 3

Tır sürücüsü Rıza U., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Tır kaza
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