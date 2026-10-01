AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan oğlu Mustafa Yazıcı'yla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ismi fon soruşturması kapsamında anılan oğlu Mustafa Yazıcı hakkında konuştu. Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun ticari eylem ve işlemlerinin yasallığı ve ahlakiliğe uygun olduğundan kuşkusunun olmadığını belirterek, itibar suikastine müsaade etmeyeceğini dile getirdi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı

HAYATİ YAZICI'DAN OĞLU MUSTAFA YAZICI'YLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Hayati Yazıcı, şu ifadeleri kullandı;

"Farik ve mümeyyiz olduğum günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiğim hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımı her zaman değişmez ölçüm olmuştur.

Merhum anne ve babamdan ve eğitim hayatımda ders aldığım tüm hocalarımdan edindiğim en önemli değerler bunlardır.

Bu kavramların algılanan ve bilinen anlamları itibariyle hesap veremeyeceğim hiçbir eylem ve işlemim olmamıştır.

Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır.

Ancak birkaç hususu dile getirmek istiyorum: Yargısal faaliyetlerde karar mercii, tarafsız ve bağımsız yargıdır.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı

"SOSYAL MEDYA UNSURLARI, HÜKÜM KURGULAMAYA KALKIŞMAMALIDIR"

İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir.

Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır.

Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur.

Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem.

Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti’mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz"