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Kamyonet bahçeye uçtu, 3 kadın saniyelerle ölümden döndü

Karabük’ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada otomobile binen 3 kadın saniyelerle ölümden döndü.

Kamyonet bahçeye uçtu, 3 kadın saniyelerle ölümden döndü

Kaza, ilçeye bağlı Kuzdağ köyünde meydana geldi. Köy yolunda seyreden kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet bahçeye uçtu, 3 kadın saniyelerle ölümden döndü 1

3 KADIN ÖLÜMDEN KIL PAYI BÖYLE KURTULDU

Yol kenarında park halindeki bir otomobile çarpıp evin bahçesine uçan kamyonetin savrulduğu anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonet bahçeye uçtu, 3 kadın saniyelerle ölümden döndü 2

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde kamyonetin yoldan çıkarak bahçeye doğru uçtuğu ve otomobile binen 3 kadının saniyelerle ölümden döndüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük kaza
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