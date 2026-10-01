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Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında 2 Ekim günü yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi 1

BOZCAADA VE GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİNDEN BAZILARI İPTAL EDİLDİ

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00, Bozcaada’dan saat 07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, Gökçeada’dan saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 seferleri iptal edildi.
Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada feribot seferleri iptal
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