Fon soruşturmasında 8 şüpheliye daha tutuklama talebi

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklama 5'i ise adli kontrolle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, İsmet Öğüt, Adem Kartepe ve Mesut Altan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler.
Şüpheliler; Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ev hapsi, Tuğba Tuğtekin ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
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