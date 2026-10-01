Tokalaşmaları gündem oldu! "Yeni bir şeyin başlangıcı mı" sorusuna Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yanıt

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun tokalaşmadığı görülmüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüden inmesinin ardından tek tek genel başkanlarla tokalaşırken; Bahçeli ile Dervişoğlu'nun da bu kez tokalaştığı anlar dikkat çekmişti.

"YENİ BİR ŞEYİN BAŞLANGICI MI" SORUSUNA YANIT

Bahçeli'den Dervişoğlu ile tokalaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. "Her Ekim ayında birileriyle selamlaşırım" diyen Bahçeli, "Bu da yeni bir şeyin başlangıcı mı" sorusuna "Öyle düşünebiliriz" dedi.