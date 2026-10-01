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Tokalaşmaları gündem oldu! "Yeni bir şeyin başlangıcı mı" sorusuna Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşmasına ilişkin açıklama geldi. Bahçeli, "Bu da yeni bir şeyin başlangıcı mı" sorusuna "Öyle düşünebiliriz" dedi.

Tokalaşmaları gündem oldu! "Yeni bir şeyin başlangıcı mı" sorusuna Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yanıt
Recep Demircan

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun tokalaşmadığı görülmüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüden inmesinin ardından tek tek genel başkanlarla tokalaşırken; Bahçeli ile Dervişoğlu'nun da bu kez tokalaştığı anlar dikkat çekmişti.

Tokalaşmaları gündem oldu! "Yeni bir şeyin başlangıcı mı" sorusuna Devlet Bahçeli den dikkat çeken yanıt 1

"YENİ BİR ŞEYİN BAŞLANGICI MI" SORUSUNA YANIT

Bahçeli'den Dervişoğlu ile tokalaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. "Her Ekim ayında birileriyle selamlaşırım" diyen Bahçeli, "Bu da yeni bir şeyin başlangıcı mı" sorusuna "Öyle düşünebiliriz" dedi.

Tokalaşmaları gündem oldu! "Yeni bir şeyin başlangıcı mı" sorusuna Devlet Bahçeli den dikkat çeken yanıt 2

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Dursun Müsavat Dervişoğlu MHP İYİ Parti
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