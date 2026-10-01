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Prof. Dr. Ahmet Ercan depremle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi! "Bunu söyleyen bilim adamı değildir"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bilimde böyle bir şey yok" ifadesine yer vererek, deprem hakkında açıklamada bulunan bazı isimleri hedef aldı. Ercan, deprem tahminleriyle ilgili, "Eğer birisi ben biliyorum derse, o bilim adamı değildir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan depremle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi! "Bunu söyleyen bilim adamı değildir"
Mustafa Fidan

Yaşanan depremlerin ardından birçok deprem uzmanının depremlerle ilgili tahminlerde bulunmasına deprembilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan tepki geldi.

PROF. DR. AHMET ERCAN O KİŞİLERİ HEDEF ALDI: "BİLİM İNSANI DEĞİLLER"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'ben bildim' yönündeki deprem açıklamalarını eleştiren Ercan, depremi bilmenin koşullarının farklı olduğunu belirterek, aksi açıklamada bulunanlar için "Ya kahindir, ya müneccim, ya da şöhret peşinde koşan bir kişidir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan depremle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi! "Bunu söyleyen bilim adamı değildir" 1

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI: "DİLİMİZDE TÜY BİTTİ"

X platformundaki hesabından paylaşım yapan Ercan, şu ifadeleri kullandı;

"Dilimizde tüy bitti. Depremi bilmek demek: olacak depremin 1. Tam zamanını, 2. Tam odak konumunu,3. Tam büyüklüğünü bilmek demektir. İleri teknoloji JEOFIZIK bilimi bunu başaramadı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan depremle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi! "Bunu söyleyen bilim adamı değildir" 2

EĞER BİRİSİ BİLİYORUM DERSE O BİLİM ADAMI DEĞİLDİR"

Eğer birisi ben biliyorum derse, o bilim adamı değildir. Ya kahindir, ya müneccim, ya da şöhret peşinde koşan bir kişidir.

"BİLİMDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bilimde böyle bir şey yok. Bu tür bilim dışı yaygara yalnızca ülkemizde var. Değerli basının ve saygıdeğer halkımızın bilgilerine sunarım.

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Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya ahmet ercan
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