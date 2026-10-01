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İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

Londra'dan havalanan ve varış noktası İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olan uçakta akılalmaz dakikalar yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu önce yanındaki kadını ardından müdahale etmek isteyen kabin memurunu ısırdı. İner inmez gözaltına alınan yolcu AJet tarafından uçuşlardan men edildi.

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

AJet'in Londra Stansted-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçakta bulunan alkollü yolcu, kabin memurunu ve başka bir yolcuyu ısırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yolcu, uçuşlardan men edildi.

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı 1

ÖNCE YANINDAKİ YOLCUYU SONRA KABİN MEMURUNU...

Olay, AJet'in Londra Stansted Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirdiği VF-1990 sefer sayılı uçakta meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen yolcu, uçuş sırasında yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti. Kadın yolcu durumu kabin ekibine bildirdi. Kabin memurunun uyarılarına rağmen davranışlarını sürdüren yolcu, kabin memuru ile kadın yolcuyu ısırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek yaşananları bildirdi ve polis ekiplerinin karşılamasını istedi. Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz şekilde inerken, yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

UÇUŞLARDAN MEN EDİLDİ

Konuya ilişkin AJet tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan men edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Londra uçak AJet
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