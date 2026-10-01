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Samsun’da korkutan görüntü! Sahilde insan iskeleti bulundu

Samsun’un Terme ilçesinde sahilde insan iskeleti bulundu. Üzerinde mayoya benzer bir kıyafet olduğu belirlenen iskeletin kimliğinin tespiti için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Samsun’da korkutan görüntü! Sahilde insan iskeleti bulundu

Samsun’un Terme ilçesinde insan iskeleti bulundu. Üzerinde mayoya benzer bir kıyafet olduğu belirtilen iskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında bir kişi, sahilde insan iskeleti görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İncelemelerde, cesedin çürüdüğü ve iskelet haline geldiği ve üzerinde mayoya benzer bir kıyafet bulunduğu belirlendi.

İskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Terme İskelet mayo
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