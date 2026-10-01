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Erzincan’da 4. kattan düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Erzincan’da apartmanın 4. katından düşen 77 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan’da 4. kattan düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi 661. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Neriman Y., henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanın 4. katından zemine düştü.

77 YAŞINDAKİ KADIN 4. KATTAN DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Neriman Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erzincan’da 4. kattan düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Neriman Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan yaşlı kadın
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