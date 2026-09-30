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Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı; 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor

Adalet Bakanı Akın Gülek fon soruşturmasında beşinci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte" dedi.

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı; 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor
Melih Kadir Yılmaz

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi.

34 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" dedi.

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı; 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor 1

26 HİSSE SENEDİNDEKİ HAREKETLER AYRINTILI İNCELENİYOR

Ayrıca, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin de ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu irade nettir. Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşımızın hakkını korumak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz.

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı; 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor 2

"İŞLEM YAPILAN ŞÜPHELİ SAYISI 217'YE ULAŞMIŞTIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

26 HİSSE SENEDİNDEKİ HAREKETLER MERCEK ALTINDA

Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır.

Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.

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Akın Gürlek
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