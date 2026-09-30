Ünlü kardiyolog tek tek açıkladı: Bunu yaparsınız damarınız risk altında

Kalp ve damar sağlığını korumak için beslenme düzeni büyük önem taşırken, bazı gıdaların tüketimi de merak konusu oluyor. Ketojenik diyet, kırmızı et, yumurta, turşu, kaya tuzu, tereyağı ve limon-sarımsak kürü gibi pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Muhammed Keskin, kalp hastalarının dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

“KETOJENİK DİYET UZUN VADEDE KARDİYOVASKÜLER RİSKİ ARTIRIR”

Kalp hastalarının ketojenik diyet yapıp yapmaması gerektiği sorusuna doktor, “Yapmasın” yanıtını verdi.

Ketojenik diyetin uzun vadede kardiyovasküler riski artırdığını belirten doktor, “Bizim net bildiğimiz bir şey var. Ketojenik diyet, kalori diyeti... Aslında bunlardan bağımsız olarak bizim bildiğimiz, net bildiğimiz bir şey var: Doymuş yağın fazla tüketimi kardiyovasküler hastalıkların sıklığını artırır” dedi.

Doymuş yağ tüketiminin artması ve karbonhidratın agresif şekilde kısıtlanması durumunda ApoB seviyesinin, inflamatuvar seviyelerin ve kötü kolesterolün genellikle arttığını ifade eden doktor, “Hatta kötü kolesterolün artışından bağımsız olarak damarlarımızda plak oluşma riski de artıyor. Uzun vadede yüksek miktarda doymuş yağ tüketimi, kardiyovasküler risk demektir” diye konuştu.

Doktor, ketojenik diyetin kısa vadeli kilo verme amacıyla uygulanabileceğini ancak bunun bir yaşam standardı haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

“KIRMIZI ET KESİN YASAK DEĞİL”

Kalp hastalarının kırmızı eti tamamen bırakması gerekip gerekmediği sorusuna ise doktor, “Yapmasın” yanıtını verdi.

Kırmızı etin tamamen yasak bir gıda olmadığını belirten doktor, fazla tüketiminin yüksek doymuş yağ nedeniyle kardiyovasküler riski artırabileceğini söyledi.

“Kırmızı et bizim için kesin yasak olan bir gıda değildir ama fazla tüketimi problemdir. Hem kolon kanseri hem de kardiyovasküler riski artırır” diyen doktor, haftada iki öğün kırmızı et tüketiminin önerilebileceğini belirtti.

Doktor, “Ama illa kırmızı et tüketin diyemem. Balık ve beyaz et tüketimi de önerilebilir” ifadelerini kullandı.

YUMURTA KONUSUNDA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Yumurta tüketimiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan doktor, geçmişteki bakış açısının değiştiğini söyledi.

“Biz artık yumurtayı öcü gibi görmüyoruz” diyen doktor, günde bir adet yumurtanın herkes tarafından tüketilebileceğini, hastaların büyük bir kısmının ise günde iki adet yumurta da tüketebileceğini ifade etti.

Ancak ciddi anlamda kötü bir lipit profiline sahip kişilerde yumurta tüketiminin kısıtlanmasında fayda olabileceğini belirtti.

KALP HASTALARI HER GÜN TURŞU TÜKETMEMELİ

Her gün turşu tüketimi konusunda da uyarıda bulunan doktor, kalp hastalarının bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

“Tamamen sağlıklı bir birey ise her gün turşu tüketebilir. Ama kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, tansiyon gibi riskler varsa o zaman her gün turşu tüketilmemeli” dedi.

Turşu tüketilecekse tuz oranının kısıtlı olması gerektiğini belirten doktor, fazla turşu tüketiminin yüksek sodyum nedeniyle kardiyovasküler riski artırdığını ifade etti.

“Turşu iyidir. Genel olarak turşuyu severiz ama mevzu kalp damar sağlığıysa, kalp hastaları özelinde söylüyorum, her gün her öğünde turşu tüketilmez” diye konuştu.

“TUZUN RENGİ, İSMİ FARK ETMEZ”

Rafine tuz yerine kaya tuzu tüketilmesiyle ilgili de konuşan doktor, kaya tuzunun neden bu kadar popüler olduğunu bilmediğini söyledi.

“Tuzun rengi, ismi fark etmez. Tuz tuzdur. Her tuzun yapısında sodyum klorür yüksek oranda bulunur” diyen doktor, tuzun kısıtlanması gerektiğini belirtti.

Kalp hastalarının fazla tuz tüketmemesi gerektiğini vurguladı.

KÖY TEREYAĞI DA OLSA FAZLA TÜKETİLMEMELİ

Tereyağının kalp hastaları tarafından tüketilip tüketilemeyeceği sorusuna da yanıt veren doktor, tereyağının kaynağının bu açıdan fark yaratmadığını belirtti.

“Köy tereyağı olsa da, şehir tereyağı da olsa, market tereyağı da olsa tereyağı doymuş yağdır” diyen doktor, bir ürünün doğal olmasının tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

“Tereyağı doymuş yağ olduğu için kısıtlanmalıdır. Serbest değildir” ifadelerini kullanan doktor, köyde yapılan tereyağının da fazla tüketilmesi halinde kardiyovasküler riskleri artırabileceğini belirtti.

“Sonuçta baktığımız şey neydi? Doymuş yağ. Doymuş yağ fazlaysa risk fazladır” dedi.

LİMON-SARIMSAK KÜRÜ DAMARLARI AÇAR MI?

Son olarak limon-sarımsak kürü hakkında da değerlendirmede bulunan doktor, bu kürün yapılmasına karşı olmadığını ancak kişilerin bundan tıbbi bir sonuç beklememesi gerektiğini söyledi.

“Yapsın, yapsın ama fayda beklemesin” diyen doktor, limon-sarımsak kürünün genel sağlığı için faydalı bir eylem olmasını isteyen kişiler tarafından yapılabileceğini ifade etti.

Ancak “Ben limon-sarımsak kürü yapacağım, damarlarımı açacağım” beklentisiyle uygulanmasının doğru olmadığını belirterek, “Yani karşı değilim ama beklentiye girilmesini de istemiyorum” dedi.