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Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Türkiye fon soruşturmasının detaylarını konuşurken Fatma Betül Sayan Kaya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sayan'ın söz konusu hisseden elde edilen 2,2 milyar TL'lik parayı devlete iade ettiği iddia edildi.

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi
Ufuk Dağ

Son günlerinden 1 numaralı gündemi olan fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde adı soruşturmada geçen ve geçtiğimiz günlerden AK Parti'den istifa eden Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde ettiği 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği iddia edildi.

Fatma Betül Sayan Kaya dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi 1

YENİ PARTİ'DEN 'İKİ KATI' TEPKİSİ

Yeni Partili Gökhan Günaydın “Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lira ödemiş, oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4,4 milyar TL ödemesi gerekiyordu” dedi.

GÖZLER ERDOĞAN'IN VERECEĞİ KARARDA

Kaya’nın istifasının ardından Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna kimin getirileceği merak konusu oldu. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı atamaya çevrildi. AK Parti tüzüğüne göre, Genel Başkan ile TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından belirleniyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın parti MKYK’sından bir atama yapması bekleniyor. Mevcut MKYK’da 12 kadın üye bulunurken, bunlardan 5’i daha önceki MYK dönemlerinde görev aldı veya hâlihazırda aktif MYK’da görev yapıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi 2

YEDEKTEN SEÇİLECEK

Öte yandan, AK Parti’nin yedek MKYK listesinde de 11 kadın üye bulunuyor. Kaya’nın istifası sonrasında yapılacak süreç kapsamında yedek MKYK’dan bir ismin asıl MKYK’ya geçmesi beklenirken, Sosyal Politikalar Başkanlığı için yapılacak atamanın da bu isimler arasından gerçekleştirilmesi ihtimaller arasında bulunuyor. Erdoğan’ın mevcut MYK içinden bir ismi bu birime atayarak, oradan boşalacak koltuğa ise MKYK’dan bir ismi atayarak kaydırma yapabileceği de konuşuluyor.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması
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