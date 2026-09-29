Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon liralık yatırım yaptığı, karşılığında ise 2 milyar lirayı aşan parayı çektiği iddia edilmişti. İddiaların arından Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmişti.



BAŞSAVCILIK YAZI GÖNDERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamımda, başsavcılık tarafından İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Konuya ilişkin ilgili kurumlara müzekkere yazıldığı bildirildi.



Kaynak: DHA