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Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon liralık yatırım yaptığı, karşılığında ise 2 milyar lirayı aşan parayı çektiği iddia edilmişti. İddiaların arından Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmişti.
Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi 1

BAŞSAVCILIK YAZI GÖNDERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamımda, başsavcılık tarafından İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Konuya ilişkin ilgili kurumlara müzekkere yazıldığı bildirildi.
Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi 2

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya
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