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Yahşihan Belediyesi operasyonunda 15 tutuklama! Eski AK Parti ve MHP'li başkanlar da var

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 35 şüpheli hakkında karar çıktı. Aralarında AK Partili ve MHP'li eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 zanlı tutuklandı.

Yahşihan Belediyesi operasyonunda 15 tutuklama! Eski AK Parti ve MHP'li başkanlar da var

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan ve önceki gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Aralarında eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu 35 zanlı, ardından hakimliğe sevk edildi.

2 ESKİ BAŞKANLA BİRLİKTE 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'la birlikte 15 şüpheli tutuklanırken, 2'sine ev hapsi verildi, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yahşihan Belediyesi operasyonunda 15 tutuklama! Eski AK Parti ve MHP li başkanlar da var 1
Ahmet Sungur

Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verildi. Ayrıca bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yahşihan Belediyesi operasyonunda 15 tutuklama! Eski AK Parti ve MHP li başkanlar da var 2


Mehmet Türkyılmaz

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yahşihan Belediyesi operasyonunda 15 tutuklama! Eski AK Parti ve MHP li başkanlar da var 3

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yahşihan belediye
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