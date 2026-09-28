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Mersin'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mersin'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarı olarak kullanılan alana gelen kapüşonlu bir şahıs, çantadan çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan daha sonra çantayı da bırakarak kaçtı. Olayda kahvehanedeki 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Atlı (71), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Mersin de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı 1

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavisi süren 4 yaralıdan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde yapılan aramalar sırasında, şüphelinin saldırı sonrası kaçarken attığı silah bir evin bahçesinde bulundu.

Mersin de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı 2


Saldırganın yakalanması için geniş çaplı arama başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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silahlı saldırı
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