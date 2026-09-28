Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Fon soruşturması tüm yönleriyle sürerken, tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tekneleri Rodos'tan çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında olayın detaylarını anlattı.

Saymaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Meğer Muhammed Yarız’ın ikinci teknesiymiş. Rodos’taymış. Hikâyesi ne? Önce onu anlatayım. Ben tabii geçen hafta, 22 Eylül itibarıyla bir yazı kaleme aldım ve orada Muhammed Yarız’ın teknelerinden bahsetmiştim. O yazımda “Muhammed Yarız’ın yatı” demiştim ve iki tekneden bahsetmiştim. Meğer tekne sayısı dörtmüş. Dört tekneleri var. İki tane yat şirketi var ve iki yat şirketinin her birine bağlı iki tekne bulunuyor.

"İKİ YAT ŞİRKETİ VAR"

"İki yat şirketi var. Önce onu söyleyeyim. Bir tanesi doğrudan kendi adına kurulmuş: Yarız Yachting Ltd. Bu şirketin adresi nerede? Amerika’nın Delaware eyaletinde, Newcastle şehrinde. Bu şirket adına iki tane yat bulunuyor. Bunlardan bir tanesinin adı Pusula. Değeri kadar biliyor musunuz? Bu arada şunu söyleyeyim, 26 metre uzunluğunda, 2019’da inşa edilmiş bu tekne. İki yıl önce Muhammed Yarız tarafından satın alınmış. Değeri 3,5 milyon euro, yaklaşık 200 milyon lira. Bu tekne, Amerika’da, Merkezi Amerika’da bulunan ve adresi Amerika’da olan Yarız Yachting Ltd. şirketine ait."

"Bir tekne daha var. Onu da söyleyeceğim. Yarız Yachting şirketinin aynı şirkete ait ikinci teknesi de Rodos’ta bulunuyor. İkinci tekne ne? Junior Amor. Junior, küçük Amor. Junior Amor. Markası da Saxdor. Finlandiya markası olan bir yat. 2026 yılında üretilmiş. Değeri yaklaşık 500 bin euro. Bunların yanında balıkçı teknesi yani, yaklaşık 28 milyon lira değerinde. Şimdi bakın, hangi ülke bayrağını taşıyor? İngiltere. Türkiye’de Türk bayrağı mı? Hayır. Kendisi öyle seçmiş, Britanya bayrağı. Britanya bayrağı.

"ŞİRKET ABD'YE KAYITLI, TEKNELER İNGİLTERE'YE"

"Şimdi çok enteresan: Şirket Amerika’ya kayıtlı, tekneler İngiltere’ye kayıtlı ve Rodos’talar. Ama neden ve ne zaman oraya gittiler? Onu da anlatacağım. İkinci bir şirket daha var, Muhammed Yarız adına kayıtlı. Onun adı da TMY Ltd. Nerede? İsviçre’de. Orada da iki tane tekne var. Bunlardan biri Amor. Amor. Aşk çocuğu. Aşk. Amor, İtalyan Benetti Oasis markasından. 34 metre uzunluğunda. Türkiye’de distribütörü yok. Gidip bizzat almak zorundasın. Lüksün de lüksü denen yat. Geçen hafta anlattığım yat. 14,5 milyon dolar. Muhammed Yarız, iş insanı Selim Dağbaşı’na havale etmişti bunu almak için. 26 Mayıs 2026’da o tekneyi almak için parayı gönderdi. Selim Dağbaşı tutuklandı."

"BU TEKNELER ŞU ANDA RODOS'TA"

"Diğer geminin adı da Loretta. 2026 model. 19 Milyon Euro. Bu da Serdar Turhan tarafından kullanılıyor. Bu tekneler yatlar şuan da Rodos'ta. Neden Rodosta. Muhammet Yarız'ın 14 Temmuz'da ilk ifadesi alınıyor. Korku başlıyor. Etrafına "Patlayacağız" demeye başlıyor. Amor gemisi, 22 Temmuz 2026'da teknenin ayak izini kaybettirmişler. 2 Eylül 2026'da yakalama kararı çıkartılıyor. Bu esnada Marmaris'te bir otelde. O sırada Bodrum Yalıkavak'ta demir atmış Amor gemisi Marmaris'e getiriliyor. Muhammet Yarız kaptan ve birkaç arkadaşı ile yasadışı şekilde Rodos'a açılıyorlar. 12 Eylül'e kadar buralarda bekliyorlar. Tanıkların ifadelerine göre tekneden yüklü miktarda para ile gidiyor."

"12 Eylül'de ben Muhammet Yarız'ın Yunanistan'a kaçtığını yakalama kararını hesaplarına bloke getirildiğini yazana kadar. O akşam beni aradı. Antalya'dayım dedi. İstanbul'da ifade vereceğim dedi. Sonra Antalya'da ifade vereceğim dedi. 13 Eylül'de Bodrum'a geldi. Teknesine bağlı zodyak ile sürat motoru ile Bodrum'a geldi. Kendisinin 14,5 milyon verdiği tekne ile Rodos'a geliyor. Kendisi botla Bodrum'a dönüyor."

"TUTUKLANDIKTAN SONRA DA MAL KAÇIRDILAR"

"Göcek'te bağlı vaziyette bir teknesi daha vardı. Pusula teknesi. O esnada Türkiye'de. İstanbul'dan iki gemici geliyor. Limandan evraklar hazırlanıyor. Kaçak şekilde bu da Rodos'a götürülüyor. Şu an Pusula da Rodos'ta diğer tekne de Rodos'ta. Bana gelen bir iddia daha var. Emre Alkin'in teknesinin de burada olabileceğini iddia ettiler. Muhammet Yarız'ın 3 teknesi kayıp ikisini ben Rodos'ta buldum. Birini henüz tespit edemedim."