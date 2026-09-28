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Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı: Vali Serdengeçti'den açıklama

Son dakika... Osmaniye’nin Merkez ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde öğretmen M.B.'ye silahlı saldırıda bulunuldu. Yeğeni tarafından saldırıya uğrayan öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı: Vali Serdengeçti'den açıklama

Osmaniye Merkez’e bağlı Çardak Köyü’ndeki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen olayda A.B. isimli şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen öğretmen M.B.’ye ruhsatsız tabancayla ateş etti.

Osmaniye de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı: Vali Serdengeçti den açıklama 1

ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda ağır yaralanan öğretmen için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıda ağır yaralanan öğretmen tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VALİ SERDENGEÇTİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"28 Eylül 2026 tarihinde Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde, A.B. isimli şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan öğretmen M.B.’ye ruhsatsız tabanca ile ateş ederek ağır şekilde yaralamıştır.

Yaralı öğretmenimiz, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Olayın ardından güvenlik birimlerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olaya ilişkin adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir.

Yaralı öğretmenimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Osmaniye
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