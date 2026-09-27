Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti’den istifa etti, WhatsApp grubu da hareketlendi

AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’yla ilgili yeni gelişme yaşandı. Partideki görevlerinden affını isteyen Kaya’nın talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kaya bununla birlikte AK Parti’nin WhatsApp grubundan da çıkarıldı.



WhatsApp grubunda AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın Kaya'nın istifa haberini duyurduktan sonra kendisini gruptan çıkardığı öğrenildi.

GÖREVLERİNDEN "AFFINI İSTEDİ"

Kaya, "hakkındaki iddiaların tüm yönleriyle incelenebilmesi için" parti görevlerinden affını istediğini açıklamıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaya’nın MYK ve MKYK üyeliklerinden ayrılma talebinin Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu.

İDDİALAR HİSSE İŞLEMLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddiaları kamuoyuyla paylaşmıştı. Emre, çiftin hisse alımlarına toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığını, satışlardan ise 2 milyar 170 milyon lira çektiğini öne sürmüştü.