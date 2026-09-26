Son Dakika | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti. Kaya'nın ismi, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin iddiasına göre fon yatırımlarından yüklü miktarda kazançla anılmıştı.

AK PARTİLİ FATMA BETÜL SAYAN KAYA İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaya, şu ifadeleri kullandı;

"Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum.

Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir.

"TÜM GÖREVLERİMDEN AFFIMI SAYIN GENEL BAŞKANIMIZDAN İSTEDİM"

Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.

Kamuoyuna saygıyla arz ederim."

Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.



Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya… — Dr.Betül Sayan Kaya 🇹🇷 (@drbetulsayan) September 26, 2026

YENİ PARTİ SÖZCÜSÜNÜN FON İDDİALARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinde yüksek tutarlı işlemler yaptığını öne sürdü. Emre, Kaya’nın yaklaşık 63,4 milyon lira yatırarak 1 milyar 344 milyon lira, eşinin ise yaklaşık 99,7 milyon lira yatırarak 826 milyon lira çektiğini iddia etti. Emre, işlemlerin nisan-eylül döneminde gerçekleştiğini savundu.



Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre

Yüzbinlerce kişinin etkilendiği fon soruşturmasının yankıları sürerken, Yeni Parti'den çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul Bahçelievler 1. Olağan İlçe Kongresi kapsamında İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarında son dönemde gündeme gelen işlemlere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Emre, halen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinde işlem yaptığını ileri sürdü.

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’da OZATD koduyla işlem görüyor.

“250 BİN ADET HİSSE ALDI”

Emre, Kaya’nın 8 Nisan’dan itibaren Özata Denizcilik hissesi almaya başladığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“8 Nisan’da başlıyor. 255 liradan Özat hissesinden 250 bin adet almış. Eylül ayına geldiğinde 4 bin 482 liradan satmış.”

Emre, Kaya’nın söz konusu işlemler için 63 milyon 359 bin lira yatırdığını, daha sonra ise 1 milyar 344 milyon lira çektiğini ileri sürdü.

“4 AYDA 1 MİLYAR 344 MİLYON LİRA”

Kaya’nın daha önce bakanlık ve milletvekilliği yaptığını hatırlatan Emre, söz konusu kazanç oranının sorgulanması gerektiğini savundu.

Emre şöyle konuştu:

“Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin para yatırmış. 1 milyar 344 milyon çekmiş. 4 ayda.”

Emre, “Türkiye’de hangi işe para yatırsanız 20 kata yakın normal bir kâr olmayacağını bilmesi gereken pozisyonda biri” sözleriyle Kaya’ya yönelik eleştirisini sürdürdü.

EŞİ İLYAS KAYA İÇİN DE AYRI İDDİA

Yeni Parti Sözcüsü Emre, Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın da aynı hissede işlem yaptığını öne sürdü. Emre’nin açıklamasına göre İlyas Kaya da 255 lira seviyesinden 155 bin adet hisse aldı ve hisseleri daha sonra 4 bin 482 liradan sattı.

Emre, İlyas Kaya’nın işlemlerinde 99 milyon 687 bin lira yatırıldığını, 826 milyon lira çekildiğini iddia etti.

OZATD İŞLEMLERİ SPK’NIN DA GÜNDEMİNDE

Özata Denizcilik hisseleri son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu’nun incelemelerine de konu oldu.

SPK, 25 Eylül 2026 tarihli bülteninde OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca aynı dosyada bazı kişiler ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı uygulanmasına hükmetti.