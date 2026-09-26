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Anne ve oğluna motosiklet çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna motosiklet çarptı. Kazada anne yaralanırken, oğlu kazadan yara almadan kurtuldu.

Anne ve oğluna motosiklet çarptı: 1 yaralı

Kaza, Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G. idaresindeki 67 ACV 940 plakalı motosiklet, Çarşı istikametinden Erdemir Caddesi yönüne seyir halindeyken yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan anne Ö.S. ve oğluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu yere düştü.

ZONGULDAK'TA MOTOSİKLET KAZASI

Kazada anne Ö.S. yaralanırken, yanında bulunan oğlu kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne ve oğluna motosiklet çarptı: 1 yaralı 1

ANNE VE OĞLU YARALANDI

Ö.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, oğlunun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Motosiklet sürücüsü Y.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak motosiklet kazası
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