'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı!

'Vanlı Kara Haydar'a yeni bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir araç içerisinden çıkan paralar görenleri şoke edecek cinsten...

MİLYONLARCA EURO ORTAYA ÇIKTI

Tançalan’a ait paraların İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan iki araçta saklandığı tespit edildi.

Araçlardan çıkan paraların dökümü şöyle:

•20 bin adet 500 euro: 10 milyon euro

•⁠ 29 bin 300 adet 200 euro: 5 milyon 860 bin euro

•⁠ 3 bin 200 adet 100 euro: 320 bin euro

• ⁠5 bin 200 adet 50 euro: 260 bin euro

•⁠ ⁠7 bin adet 100 dolar: 700 bin dolar

Tançalan'ın aracından çıkan dövizlerin TL karşılığı ise 934 milyon TL olarak hesaplandı.