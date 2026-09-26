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'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı!

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Doğukan Akbayır

Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan'a yeni bir operasyon daha düzenlendi. Sarıyer'de bir araçta para sakladığı öğrenilen Tançalan'ın aracından, toplamda 934 milyon TL çıktı.

'Vanlı Kara Haydar'a yeni bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir araç içerisinden çıkan paralar görenleri şoke edecek cinsten...

Vanlı Kara Haydar a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı! 1

MİLYONLARCA EURO ORTAYA ÇIKTI

Tançalan’a ait paraların İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan iki araçta saklandığı tespit edildi.

Vanlı Kara Haydar a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı! 2

Araçlardan çıkan paraların dökümü şöyle:

•20 bin adet 500 euro: 10 milyon euro

•⁠ 29 bin 300 adet 200 euro: 5 milyon 860 bin euro

•⁠ 3 bin 200 adet 100 euro: 320 bin euro

• ⁠5 bin 200 adet 50 euro: 260 bin euro

•⁠ ⁠7 bin adet 100 dolar: 700 bin dolar

Tançalan'ın aracından çıkan dövizlerin TL karşılığı ise 934 milyon TL olarak hesaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vanlı Kara Haydar
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