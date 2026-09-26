Ürolog uyardı: Dolabınızda varsa çöpe atın!

Yeterli su tüketmek ve lif açısından zengin beslenmek mesane sağlığını destekleyen alışkanlıklar arasında gösteriliyor. Lifli besinler kabızlığın önlenmesine yardımcı olarak mesane üzerindeki baskının azalmasına katkıda bulunabiliyor. Ancak Ürolog Dr. Anika Ackerman, günlük hayatta çok sık yapılan başka bir alışkanlığa dikkat çekiyor: Çok sıkı iç çamaşırı giymek.

SIKI İÇ ÇAMAŞIRI NEDEN SORUN OLABİLİR?

Dr. Ackerman'a göre özellikle kadınlarda çok sıkı ve hava almayan iç çamaşırları sıcak ve nemli bir ortam oluşturabiliyor. Bu durum vulva çevresinde cilt tahrişine yol açabileceği gibi bakteri ve maya dengesinin değişmesine de katkıda bulunabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrım var: Sıkı iç çamaşırı doğrudan idrar yolu enfeksiyonuna neden oluyor demek doğru değil. Uzman, oluşan tahrişin ve bölgedeki ortam değişikliklerinin özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına yatkın kadınlarda enfeksiyona karşı hassasiyeti artırabileceğini belirtiyor.

Kadınların üretrasının erkeklere kıyasla daha kısa olması nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarına anatomik olarak daha yatkın olduklarını da ifade ediyor.

2025 yılında Medicina dergisinde yayımlanan bilimsel bir derlemede de dar iç çamaşırı kullanımının kadınların genital bölgesindeki bakteri yapısıyla ilişkili olabileceğine dair bulgular ele alındı.

CİLDİ DE ETKİLEYEBİLİYOR

Sorun yalnızca idrar yollarıyla sınırlı değil. Çok sıkı iç çamaşırları sürtünmeyi artırabiliyor, ısı ve nemi hapsedebiliyor. Bunun sonucunda kızarıklık, tahriş, sürtünmeye bağlı hassasiyet ve kontakt dermatit görülebiliyor.

Özellikle sık egzersiz yapan veya yoğun terleyen kişilerde nemli ortam mantar enfeksiyonlarının gelişmesine de katkıda bulunabiliyor.

Ciltte iç çamaşırının bıraktığı belirgin kırmızı izler, kumaşın vücuda batması, sıkıştırması veya hareketleri kısıtlaması ise kullanılan bedenin fazla dar olduğunun işaretleri arasında gösteriliyor.

ERKEKLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Sıkı iç çamaşırı konusunda erkekler için de bazı araştırmalar bulunuyor. Dr. Ackerman, çok dar iç çamaşırlarının skrotal sıcaklığı geçici olarak artırabileceğini, bazı çalışmaların bunun sperm üretimiyle ilişkili olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Ancak uzman burada da kesin bir sonuçtan kaçınıyor ve doğurganlık üzerindeki genel etkinin muhtemelen sınırlı olduğunu vurguluyor.

PEKİ HANGİ İÇ ÇAMAŞIRI TERCİH EDİLMELİ?

Dr. Ackerman, vücudu sıkıştırmayan, doğru bedende ve hava geçirgenliği yüksek iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneriyor.

Özellikle pamuklu iç çamaşırları, nefes alabilmesi, nemi emmesi ve ısıyı hapsetme olasılığının daha düşük olması nedeniyle seçeneklerden biri. Spor yaparken veya sıcak havalarda ise teri ciltten uzaklaştırmaya yardımcı olan nefes alabilen kumaşlar tercih edilebilir.

Buradaki temel nokta iç çamaşırının bol olması değil; vücudu sıkıştırmadan rahat şekilde oturması.

ISLAK MAYOYLA UZUN SÜRE KALMAYIN

Uzmanın dikkat çektiği bir diğer alışkanlık ise spor yaptıktan sonra terli iç çamaşırlarıyla veya yüzdükten sonra ıslak mayoyla uzun süre kalmak.

Nemli ortam, bakteri ve mayaların çoğalmasını kolaylaştırabiliyor. Bu nedenle egzersiz veya yüzme sonrasında ıslak ve terli kıyafetlerin değiştirilmesi öneriliyor.

Hassas cilde sahip kişilerde yoğun parfüm içeren deterjan ve yumuşatıcılar da genital bölge çevresinde tahrişe yol açabiliyor. Hatta ortaya çıkan belirtiler zaman zaman enfeksiyonla karıştırılabiliyor.