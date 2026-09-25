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ABD, İran cephesini kapatmadan gözünü o ülkeye dikti: Askeri hazırlık sürüyor, savaş başlatacak

ABD'nin henüz İran cephesini kapatmadan gözünü bir başka ülkeye diktiği ve savaş hazırlıklarına başladığı öne sürüldü. ABD ordusunun, Güney Komutanlığı bünyesinde görev alabilecek destek birliklerinin 90 ile 120 gün içinde hazır hale gelip gelemeyeceğini değerlendirdiği iddia edildi. İç yazışmalarda isim verilmese de ABD basını, hazırlıkların Küba'ya yönelik olabileceğini ileri sürdü.

ABD, İran cephesini kapatmadan gözünü o ülkeye dikti: Askeri hazırlık sürüyor, savaş başlatacak
Mustafa Fidan

ABD basınında, orduya yeni bir savaş için hazırlık emri verildiği öne sürüldü. İddiaya göre, ABD Kara Kuvvetleri Yedek Komutanlığı, alt komutanlıklardan altı farklı birlik türünün uygunluk durumunu konusunda bilgi talep etti.

ABD, İran cephesini kapatmadan gözünü o ülkeye dikti: Askeri hazırlık sürüyor, savaş başlatacak 1

ABD BİR CEPHEDE DAHA SAVAŞA HAZIRLANIYOR: HEDEFTE O ÜLKE VAR

CBS News'ün ulaştığı iç yazışmalarda uygunluk durumu sorulan birimler arasında kritik lojistik ve mühendislik taburları, sağlık tugayı, cerrahi destek birimi ile askeri polis tugayının yer aldığı aktarıldı.

ABD, İran cephesini kapatmadan gözünü o ülkeye dikti: Askeri hazırlık sürüyor, savaş başlatacak 2

HAZIRLIKLAR KÜBA'YA YÖNELİK İDDİASI

İç yazışmada herhangi bir birliğe resmen konuşlanma emri verilmediği ve olası birliklerin nerede konuşlandırılacağı belirtilmedi.

ABD Güney Komutanlığı da operasyonel güvenlik gerekçelerini öne sürerek olası hamlelere dair ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.

Metinde Küba'nın adı doğrudan geçmese de ABD'li yetkililer, yapılan bu geniş çaplı hazırlığın Küba'ya yönelik askeri planlamayla bağlantılı olduğunu ifade etti.

ABD, İran cephesini kapatmadan gözünü o ülkeye dikti: Askeri hazırlık sürüyor, savaş başlatacak 3

TRUMP "KÜBA'YA ÖZGÜRLÜK GELECEK" DİYEREK GÖZDAĞI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Amerika’ya asla komünizm gelmeyecek ama Küba’ya özgürlük, Meksika’ya da güvenlik ve emniyet gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bu sözleri söylerken Küba heyeti salondan ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İran Küba Donald Trump abd
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