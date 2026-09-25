ABD, İran cephesini kapatmadan gözünü o ülkeye dikti: Askeri hazırlık sürüyor, savaş başlatacak

ABD basınında, orduya yeni bir savaş için hazırlık emri verildiği öne sürüldü. İddiaya göre, ABD Kara Kuvvetleri Yedek Komutanlığı, alt komutanlıklardan altı farklı birlik türünün uygunluk durumunu konusunda bilgi talep etti.

ABD BİR CEPHEDE DAHA SAVAŞA HAZIRLANIYOR: HEDEFTE O ÜLKE VAR

CBS News'ün ulaştığı iç yazışmalarda uygunluk durumu sorulan birimler arasında kritik lojistik ve mühendislik taburları, sağlık tugayı, cerrahi destek birimi ile askeri polis tugayının yer aldığı aktarıldı.

HAZIRLIKLAR KÜBA'YA YÖNELİK İDDİASI

İç yazışmada herhangi bir birliğe resmen konuşlanma emri verilmediği ve olası birliklerin nerede konuşlandırılacağı belirtilmedi.

ABD Güney Komutanlığı da operasyonel güvenlik gerekçelerini öne sürerek olası hamlelere dair ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.

Metinde Küba'nın adı doğrudan geçmese de ABD'li yetkililer, yapılan bu geniş çaplı hazırlığın Küba'ya yönelik askeri planlamayla bağlantılı olduğunu ifade etti.

TRUMP "KÜBA'YA ÖZGÜRLÜK GELECEK" DİYEREK GÖZDAĞI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Amerika’ya asla komünizm gelmeyecek ama Küba’ya özgürlük, Meksika’ya da güvenlik ve emniyet gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bu sözleri söylerken Küba heyeti salondan ayrılmıştı.