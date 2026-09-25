Netanyahu BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla salonu terk etti.

ÇAĞRI CİHAZINI GÖSTERDİ

Büyük ölçüde boşalan salonda konuşmasını sürdüren Netanyahu'nun bir noktada eline aldığı çağrı cihazını delegelere göstermesi dikkat çekti.

AÇIKÇA GÖZDAĞI VERDİ

İsrail Başbakanı, cihazı salona gösterdiği sırada 'Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor' dedi ve böylece İsrail'in iki yıl önce Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıya açık bir gönderme yaptı.

LÜBNAN'DAKİ CİHAZLAR AYNI ANDA PATLATILMIŞTI

Lübnan'da 17 Eylül 2024'te Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 300 kadarı ağır olmak üzere yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. Ertesi gün, 18 Eylül'de ülkede çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi yaralanmıştı.

SALDIRININ ARDINDAN İSRAİL'İN KURDUĞU PARAVAN ŞİRKET ORTAYA ÇIKTI

Patlayan çağrı cihazlarının üzerinde adı bulunan Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, cihazları üreten firma olarak Macar ortağı BAC Consulting KFT'yi işaret etmişti. New York Times gazetesinde yer alan habere göre ise İsrail'in saldırı için paravan bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Gazeteye konuşan ve adları açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting'in İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu söyledi. İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın saldırının planına 2022'de başladığı bildirilirken, İranlı eski üst düzey bir yetkili de İsrail'in benzer bir yöntemi İran üzerinde denediğini ve İran'ın nükleer ekipmanının içine patlayıcı yerleştirdiğini iddia etmişti.