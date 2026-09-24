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BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya şok tepki: Salonu terk ettiler

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto etti. Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.

BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya şok tepki: Salonu terk ettiler
Mustafa Fidan

Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 1

SOYKIRIMCI NETANYAHU'YA BM'DE BÜYÜK ŞOK: YUHALADILAR, SALONU TERK ETTİLER

Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 2

7 EKİM SONRASINDA BM'DE 3. KEZ PROTESTO EDİLDİ

Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 3

GÖSTERİCİLERDEN "SOYKIRIMA SON VERİN" SLOGANLARI

New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 4

Netanyahu'nun konuşması sırasında çok sayıdan ülkenin temsilcisi İsrail liderini protesto ederek salonu terk etti.

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 5

NETANYAHU'YA BM GENEL KONGRESİ'NDE ŞOK TEPKİ: SALONU TERK ETTİLER

BM Genel Kurulu konuşması sırasında birçok ülke temsilcisinin Netanyahu'yu dinlemek yerine salonu terk etmesinin ardından Genel Kurul salonunda büyük boşluklar oluştu.

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 6

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 7

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 8

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 9

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 10

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 11

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 12

BM Genel Kurulu nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ya şok tepki: Salonu terk ettiler 13

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Binyamin Netanyahu Protesto soykırım Gazze birleşmiş milletler
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