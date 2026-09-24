HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA DEPREM! Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Malatya'da hissedildi

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Son dakika... Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı deprem şiddetli şekilde hissettiklerini belirtirken, depremin büyüklüğü ve merkez üssü merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan değerlendirmede depremin Şanlıurfa'nın Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştiği ve büyüklüğünün 5.8 olduğu belirtildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

Son dakika deprem haberi: Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremin aynı zamanda Batman ve Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor.

SON DAKİKA DEPREM! Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Malatya da hissedildi 1

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Bölgeden ilk görüntüler geldi.

SON DAKİKA DEPREM! Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Malatya da hissedildi 2

KANDİLLİ RASATHANESİ 5.8 AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda depremin büyüklüğü 5.8 olarak belirtildi.

SON DAKİKA DEPREM! Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Malatya da hissedildi 3

Ayrıca depremin Şanlıurfa'nın Pınarbaşı ilçesinde yerin 5.4 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.

SON DAKİKA DEPREM! Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Malatya da hissedildi 4

AFAD DUYURDU: DEPREM 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'ın yaptığı son değerlendirmeye göre deprem Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana geldi.

10.40'ta meydana gelen depremin derinliği ise 7.39 kilometre olarak ölçüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da işçi servisi dükkana daldı: 10 yaralıŞanlıurfa’da işçi servisi dükkana daldı: 10 yaralı
Yağışlı havada yoldan çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralıYağışlı havada yoldan çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
deprem Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.