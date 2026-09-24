SON DAKİKA DEPREM! Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Malatya'da hissedildi

Son dakika deprem haberi: Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremin aynı zamanda Batman ve Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor.

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Bölgeden ilk görüntüler geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 5.8 AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda depremin büyüklüğü 5.8 olarak belirtildi.

Ayrıca depremin Şanlıurfa'nın Pınarbaşı ilçesinde yerin 5.4 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.

AFAD DUYURDU: DEPREM 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'ın yaptığı son değerlendirmeye göre deprem Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana geldi.

10.40'ta meydana gelen depremin derinliği ise 7.39 kilometre olarak ölçüldü.