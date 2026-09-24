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Doğu ve Güneydoğu'da hissedilen 5.4 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler geldi

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Melih Kadir Yılmaz

Doğu ve Güneydoğu'da hissedilen deprem bölge sakinlerinde paniğe yol açtı. Sarsıntı; Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu birçok ilde hissedilirken, AFAD sarsıntının büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Öte yandan depremin yaşandığı bölgelerden ilk görüntüler geldi. Deprem anı kameralara böyle yansıdı. İşte tüm detaylar...

Bugün Doğu ve Güneydoğu'da bulunan birçok ilde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Şanlıurfa, karaköprü olarak bildirdi. Depremin büyüklüğü ise 5.4 olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 5.5 olarak açıkladı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Öte yandan sarsıntının; Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Mardin ve Batman dahil birçok ilde hissedildiği belirtildi. Şimdiye kadar bölgelerden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı ilk açıklamada henüz olumsuz bir ihbarla karşılaşılmadığını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu da hissedilen 5.4 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler geldi 1

GÖRÜNTÜLER DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ayrıca depremin hissedildiği bölgelerden görüntüler de gelmeye başladı. İhlas Haber Ajansı'nın Şanlıurfa bürosunda kaydedilen görüntü, depremin bölgede şiddetli bir şekilde hissedildiğini gözler önüne serdi.

Doğu ve Güneydoğu da hissedilen 5.4 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler geldi 2

Merkez üssü Şanlıurfa olan deprem Mardin'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşların binalardan sokağa çıktığı görüldü.

Doğu ve Güneydoğu da hissedilen 5.4 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler geldi 3

"ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM OLDU"

O sırada bir kişinin "Çok büyük bir deprem oldu" demesi dikkatlerden kaçmadı.

DEPREM BÖLGELERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Depremin hissedildiği bölgelerden gelen ilk görüntüler geldi. Sarsıntının ardından tedirgin olan vatandaşlar açık alanlara çıktı. İşte o görüntüler:

Doğu ve Güneydoğu da hissedilen 5.4 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler geldi 4

Doğu ve Güneydoğu da hissedilen 5.4 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler geldi 5

Doğu ve Güneydoğu da hissedilen 5.4 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler geldi 6

Doğu ve Güneydoğu da hissedilen 5.4 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler geldi 7

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