Doğu ve Güneydoğu'da hissedilen 5.4 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler geldi

Bugün Doğu ve Güneydoğu'da bulunan birçok ilde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Şanlıurfa, karaköprü olarak bildirdi. Depremin büyüklüğü ise 5.4 olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 5.5 olarak açıkladı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Öte yandan sarsıntının; Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Mardin ve Batman dahil birçok ilde hissedildiği belirtildi. Şimdiye kadar bölgelerden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı ilk açıklamada henüz olumsuz bir ihbarla karşılaşılmadığını belirtti.

GÖRÜNTÜLER DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ayrıca depremin hissedildiği bölgelerden görüntüler de gelmeye başladı. İhlas Haber Ajansı'nın Şanlıurfa bürosunda kaydedilen görüntü, depremin bölgede şiddetli bir şekilde hissedildiğini gözler önüne serdi.

Merkez üssü Şanlıurfa olan deprem Mardin'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşların binalardan sokağa çıktığı görüldü.

"ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM OLDU"

O sırada bir kişinin "Çok büyük bir deprem oldu" demesi dikkatlerden kaçmadı.

DEPREM BÖLGELERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Depremin hissedildiği bölgelerden gelen ilk görüntüler geldi. Sarsıntının ardından tedirgin olan vatandaşlar açık alanlara çıktı. İşte o görüntüler: