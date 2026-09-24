'Alihan Kuriş' soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! 5 kişiye adli kontrol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 20 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, tutuklamaya sevk edilen 22 zanlıdan 20'sinin tutuklanmasına karar verirken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır