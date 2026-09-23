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Madrid'de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 70 yıldır kiracı olarak yaşadığı evden mahkeme kararıyla ve polis zoruyla çıkartılan 87 yaşındaki Mari Carmen adlı kadın, ülkedeki konut krizinin sembolü haline geldi. Toplumun çözüm beklediği öncelikli sorunlar arasında tüm anketlerde ilk sırada yer alan konut krizine karşı ülke genelinde gösteriler gerçekleştirildi.

Madrid'de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü

Madrid kent merkezinde bulunan ve 1956'da babasının imzaladığı kira sözleşmesinin ardından 70 yıldır bu evde oturan Mari Carmen, 2018'de "Urbagestion" adlı gayrimenkul yatırım şirketinin evi satın alması sonrasında açılan davayı kaybetti.

Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 1

YÜZDE 250 ARTTI

Bu zamana kadar eski kira kontratına göre, tüketici endeksini baz alarak yıllık kira artışını yapan Mari Carmen'in, evin Urbagestion tarafından satın alındıktan sonra yüzde 250'ye varan kira artışıyla karşı karşıya kaldığı ve bunu karşılayacak maddi gücü olmadığından mahkeme kararıyla evinden çıkartıldığı bildirildi.

Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 2

POLİS ZORUYLA EVİNDEN ÇIKARTILDI

Madrid'de son bir haftadır, gençlerin çoğunlukta olduğu sosyal destekle evinde kalmak için direnen Mari Carmen, bu sabah polisin zoruyla evinden çıkartıldı.
Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 3

İSPANYOLLAR MEYDANLARA DÖKÜLDÜ

Yaşlı kadının sedye üzerinde polis zoruyla evden çıkarılması İspanyolları meydanlara döktü.
Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 4


Madrid başta olmak üzere Valensiya, Sevilya, Barselona, Toledo, Malaga, Oviedo gibi birçok büyük kentte, Kiracı Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla gösteri düzenlendi.

Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 5

GÖSTERİLERİN EN BÜYÜĞÜ MADRİD'DE OLDU

Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso'nun kamu parasıyla ofis olarak aldırdığı ve gelen tepkiler üzerine 6,3 milyon avroya satışa çıkardığı evin önünde toplanan binlerce kişi, Mari Carmen'in evine geri dönmesinin sağlanması çağrısında bulundu.
Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 6

Göstericiler, "Ayuso istifa", "Bugün Mari Carmen, yarın biz" sloganları attı.
Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 7
Kiracı Sendikaları Konfederasyonundan yapılan açıklamada ise merkezi hükümetin geçen haziran ayında duyurulan Konut Alanındaki Kraliyet Kararnamesi'nin Meclis'te destek bulmamasından dolayı askıya alınması eleştirildi.
Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 8

Kira veya ipotek mağdurları için tahliyelerin durdurulması ve kira sözleşmelerinin uzatılmasına olanak tanıyan kararnamenin bir an önce çıkarılması çağrısı yapılan açıklamada, muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox'tan şimdiye kadar koydukları engelleri kaldırmaları istendi.
Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 9
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor.

Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 10

EVİNDEN ÇIKARTILAN BİR KADIN İNTİHAR ETMİŞTİ

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde 54 yaşında bir kadın, kirada oturduğu evden çıkartıldıktan birkaç hafta sonra intihar ederek, yaşamına son vermişti. Ülkede 2025'te 25 bin 540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkartıldı.
Madrid de 87 yaşındaki kadın 70 yıldır oturduğu evinden zorla çıkartıldı! İspanyollar sokaklara döküldü 11

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Madrid İspanya
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