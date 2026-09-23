Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Sıfır atık konusunda birçok ülke Türkiye'yi örnek alıyor"

MYNET ÖZEL Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nu New York'ta yakından takip eden Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

New York İklim Haftası'nın açılış konuşmasını Emine Erdoğan gerçekleştirdi. İklim Haftası'nda ele alınan konuları ve Türkiye'nin sıfır atık konusunda dünyadaki küresel liderliğine değinen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, "Türkiye, özellikle sosyal konularda lider ülke. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başlayan sıfır atık hareketiyle beraber Türkiye, dünyaya sosyal konularda ciddi mesajlar veriyor. Dünyanın değişimi ve dönüşümü konularında liderlik rolü üstleniyor" dedi.



Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş

SIFIR ATIK VAKFI BAŞKANI AĞIRBAŞ: "NEW YORK İKLİM HAFTASI'NIN ANA PAYDAŞLARI ARASINDAYIZ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, şunları söyledi;

"Sayın Emine Erdoğan hanımefendi liderliğinde, Sıfır Atık Vakfı olarak bu yıl New York İklim Haftası'nın ana paydaşları arasındayız. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, New York iklim Haftası'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak dünyadaki bütün iklim ve eylem haftalarında ana katılımcı olarak yer alıyoruz.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ KONULARINDA LİDERLİK ROLÜ ÜSTLENİYOR"

Yine Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin katılımlarıyla gerçekleşen yapay zeka ile ilgili çok önemli etkinlik vardı. Bu etkinlik Birleşmiş Milletler'de çok ses getirdi.

Türkiye, özellikle sosyal konularda lider ülke. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başlayan sıfır atık hareketiyle beraber Türkiye, dünyaya sosyal konularda ciddi mesajlar veriyor. Dünyanın değişimi ve dönüşümü konularında liderlik rolü üstleniyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ COP31 TOPLANTISINA HAZIRLANIYORUZ"

Bildiğiniz üzere, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı görevinde. Danışma kurulu üyeleri de burada ve onlarla da ikili görüşmeler gerçekleştiriliyor. O ikili görüşmelerle beraber önümüzdeki COP31 toplantısına hazırlanıyoruz.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 toplantısı, tarihteki en önemli ve en güçlü toplantılardan birisi olacak. Benim de 'Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu' olarak görev yaptığım COP31'de, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde önemli adımlar atıyoruz.

İnşallah 100 binden fazla insanı misafir edeceğimiz COP31 toplantısında iklim adaleti ve iklimin diğer meseleleriyle alakalı kararlar alacağız. İlk defa bu yıl COP31'de 'sıfır atık' COP gündemine giriyor. Biz de İstanbul Platformunu COP sistemine entegre ediyoruz. Sisteme entegre ettikten sonra İstanbul Platformu çatısı altında iklim ve çevreyle alakalı toplantılar yapılmaya devam edilecek.



Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım

"İSTANBUL'U SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ YAPMAK İSTİYORUZ"

New York İklim Haftası programında ne mesajlar verildi?

Burada biz çok farklı yerlerde onlarca programa katıldık ve sıfır atık projemizi anlattık. Özellikle iklim adaleti, sıfır atık, çevre ve genel adalet konularına değindik.

Ne yazık ki bugün dünyada 8.5 milyona yakın insan açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerle hayatını kaybetdiyor. Yine dünyada yüz milyonlarca insan iklim değişikliğine bağlı sebeplerden yaşadığı yerleri terk ediyor. Ve bu her geçen gün daha büyük sorun haline geliyor.

Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak bu sorunların çözümüyle alakalı inisiyatif alıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarla daha somut adımlar atacağız.

Haziran ayında düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumu dünyada düzenlenen en büyük sivil çevre ve sıfır atık toplantısıydı. İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi yapma vizyonu var. Biz de bu vizyonun, çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği bağlamında paydaşıyız.

İnşallah İstanbul'u hak ettiği noktaya taşımak için 16 milyon istanbullu ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

"SAYIN EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"

İstanbul'da sayın Emine Erdoğan'ın vizyonuyla doğan sıfır atık hareketi, küresel bir çevre politikası haline geldi diyebilir miyiz?

Sıfır atık hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir hareket haline geldi. Artık dünyadaki birçok ülke Türkiye'yi örnek alıyor. Biz de dünyaya iyiliği, adaleti ve sıfır atığı yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Artık dünyada sıfır atık dendiği zaman Sıfır Atık Forumu ve İstanbul akla geliyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi liderliğinde çalışmalara devam ediyoruz.

Önümüzdeki yıl için hazırlıklarımız devam ediyor. Haziran'daki forumda 500 partner eşlik etmişti. Önümüzdeki yıl daha geniş katılımla daha büyük bir forum inşa edeceğiz.

86 milyon vatandaşımızla birlikte 8 milyar insanın geleceği için çalışmalarımıza devam edeceğiz."