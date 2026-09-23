Kırım’dan Kafkasya’ya, Anadolu’dan Amerika’ya: YTB Başkanı Turus Mynet’e konuştu

YTB Başkanı Abdülhadi Turus, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım ile bir araya geldi. Turus yaptığı değerlendirmede Amerika’daki Türk toplumunun önemli bir insan kaynağına sahip olduğuna dikkat çekerek, yeni nesillerin Türkçe ve Türkiye ile bağlarının korunmasının önemini vurguladı.

"Amerika temaslarınız kapsamında nasıl bir program yürüttünüz, kimlerle bir araya geldiniz?"

"Amerika’da oldukça yoğun ve çok yönlü bir program gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla, gençlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, cami cemaatlerimizle ve esnafımızla bir araya geldik. New York ve New Jersey’de farklı kurumlarımızı ziyaret ettik. Karaçay Türkü ve Kırım Türkü soydaşlarımızla da buluştuk."

"Uzun yıllardır Amerika’da yaşayan vatandaşlarımızın hikâyelerini dinledik. Burada oluşturdukları sivil toplum, girişimcilik ve insan kaynağı birikimini yakından görme fırsatı bulduk. Bizim açımızdan her ziyaret aynı zamanda bir istişare imkânıydı. Mevcut çalışmalarımızı değerlendirdik; gençlerden Türkçeye, eğitimden sivil topluma kadar önümüzdeki dönemde birlikte geliştirebileceğimiz yeni çalışma alanlarını ele aldık."

"Görüşmelerinizde YTB açısından hangi başlıklar öne çıktı?"

"Gençlerimiz, Türkçe, eğitim, kültür ve sivil toplum çalışmaları temaslarımızın ana başlıkları arasında yer aldı. Amerika’da akademiden bilime, iş dünyasından girişimciliğe ve sivil topluma kadar çok güçlü bir insan kaynağımız var. Bu birikimin yeni nesillerle daha fazla buluşmasını önemsiyoruz. Kurumlarımız arasındaki irtibatın artması ve özellikle gençlerimizin önünde yeni imkânların açılması gerektiğini düşünüyoruz."

"Aynı zamanda Karaçay ve Kırım Türkleri gibi Türk dünyasının farklı topluluklarının Amerika’da dillerini, kültürlerini ve kimliklerini yaşatma gayretlerini de yakından gördük. Kafkasya’dan, Kırım’dan ve Anadolu’dan Amerika’ya uzanan farklı hikâyeler var. Ancak bütün bu hikâyelerin ortak noktasında köklerini koruma ve bu mirası yeni nesillere aktarma iradesi bulunuyor. YTB olarak Türk dünyasının her bir parçasıyla bağlarımızı güçlendirmeyi ve bu birikimi gelecek kuşaklara taşıyacak çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğiz."

"Ziyaretleriniz sırasında Türkçeye özel bir vurgu yaptınız. Türkçeyi neden bu kadar önemli görüyorsunuz?"

"Türkçe bizim için temel meselelerden biri. Çünkü yurt dışında doğup büyüyen çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkiye ile bağının en güçlü taşıyıcılarından biri dilimiz. Türkçeyi konuşabilen, okuyabilen ve kendisini Türkçe ifade edebilen bir genç, ailesinin hafızasına, kültürüne ve Türkiye’ye çok daha güçlü biçimde temas edebiliyor."

"Bu anlayışla Büyük Türkçe Projemizi yürütüyor, Amerika’nın hemen her eyaletinde Türkçe çalışmalarını destekliyoruz. Camilerimizde, derneklerimizde ve farklı eğitim ortamlarında çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkçeyle daha güçlü bir bağ kurmasına katkı sunuyoruz."

"Amerika’daki temaslarımızda da sahadaki ihtiyaçları dinledik. Mevcut çalışmaları nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi ve çocuklarımıza, gençlerimize nasıl daha fazla ulaşabileceğimizi konuştuk. Türkçenin yeni nesillerin hayatında yalnızca öğrenilen değil; yaşayan, kullanılan ve kuşakları birbirine bağlayan bir dil olarak varlığını sürdürmesini çok önemsiyoruz."

"Amerika’daki Türk toplumuna vermek istediğiniz temel mesaj nedir?"

"Burada gerçekten güçlü bir birikim var. Vatandaşlarımız üretiyor, istihdam sağlıyor; akademide ve iş dünyasında başarı gösteriyor. Sivil toplumda sorumluluk üstleniyor ve yaşadıkları toplumun sosyal hayatına aktif biçimde katılıyor. Bizim arzumuz, bu birikimin yeni nesillerle daha da büyümesi. Gençlerimizin yaşadıkları toplumlarda güçlü bir konum edinirken Türkçeleriyle, kültürleriyle ve Türkiye ile bağlarını da korumaları bizim için son derece kıymetli. YTB olarak nerede yaşarsa yaşasın vatandaşlarımızın yanında olmaya; gençlerimizin önünü açacak, kurumlarımızı güçlendirecek ve Türkiye ile bağlarını gelecek kuşaklara taşıyacak çalışmalar geliştirmeye devam edeceğiz."



"Amerika temaslarınızın ardından nasıl bir Türk toplumu tablosuyla karşılaştınız?"

"Amerika Türk toplumunda köklü bir geçmişin üzerine kurulmuş ve bugün çok farklı alanlara yayılmış güçlü bir birikim görüyoruz. İlk kuşakların büyük emeklerle kurduğu camiler, dernekler, işletmeler ve kurumlar var. Bugün ise bunların yanında akademide, bilimde, iş dünyasında, girişimcilikte ve sivil toplumda yetişen yeni bir kuşak görüyoruz. Karaçay Türklerinden Kırım Türklerine, farklı dönemlerde ve farklı yollarla Amerika’ya ulaşan Türk dünyasının toplulukları da bu birikimin çok kıymetli parçaları. Kendi kültürlerini ve hafızalarını yaşatırken Amerika Türk toplumunun ortak gücüne de katkı sunuyorlar. Bundan sonraki dönemde önemli olan, bu büyük insan kaynağının birbirinden daha fazla haberdar olması, gençlerimizin bu tecrübeden yararlanması ve farklı kurumlarımız arasındaki bağların güçlenmesi. Biz de YTB olarak Türkçeden gençliğe, eğitimden sivil topluma kadar bu irtibatı güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."