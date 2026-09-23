Bodrum Bölge Liman Başkanı "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığı'nda rüşvet iddiaları üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yürüttü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli T.A, rüşvet aldığı sırada ekiplerce suçüstü yakalandı. Operasyonda , ekipler Liman Başkanlığı binası ve binanın önündeki sivil ve resmi araçlarda da arama yaptı.

Operasyon kapsamında Liman Başkanı T.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen bazı materyallere de el konuldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır