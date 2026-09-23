Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti! İkinci turda dikkat çeken gelişme: 'K' yerine 'W' yazınca...

27 Haziran’da Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde başkanvekili seçilen Medine Pamuk'un görevden sağlık sebebiyle ayrılmasının ardından bugün Adalar Belediyesi'nde seçimler yapıldı.

İLK TUR SONUÇLARI

Seçimlerde ilk tur tamamlanırken CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4, AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı. CHP'den 3 oy AK Parti'ye kaydı.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

İkinci tur sonuçları belli oldu. İkinci tur sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 4 oy, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı.

GEÇERSİZ SAYILAN OY DİKKAT ÇEKTİ

Seçimde bir oy ise geçersiz sayılırken oyun fotoğrafı dikkat çekti.

Gazeteci Burak Doğan'ın paylaştığı görüntüde Kemal Türkyılmaz'a verilen oyda K harfinin W yazıldığı görüldü.

ADALAR BELEDİYESİ CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇTİ

Üyelerin 3. tur seçimlere katılmama kararı almasının üzerine Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.

CHP VE YENİ PARTİ'DEN PROTESTO

Seçimde 2. tur sonuçlarının ardından ortalık karıştı. YENİ Parti ve CHP'lilerin seçimin iptal edilmesi talebiyle yaptığı itirazlarının ardından salonun boşaltılmasına karar verildi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, salondan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Burada usul açısından eksiklikler var. Bir kere divanda oturan divan başkanının yanında oturan başkan yardımcısı aday. Bayrampaşa'da b gerekçeyle seçim iptal edildi. Göreve iadesi yapılanın dilekçesi okunmadı.