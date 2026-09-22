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ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çetin biri ve benim dostum"

ABD Başkanı Trump, İran savaşı zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Trump, "Erdoğan muhteşem bir insan ve benim çok iyi dostum. Onunla uğraşmayın, o çok çetin biridir" dedi.

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çetin biri ve benim dostum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülke liderleri ile düzenlediği zirveye katıldı.
ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çetin biri ve benim dostum" 1

Zirvede konuşma yapan ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çetin biri ve benim dostum" 2

"O HARİKA BİR ADAM"

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Erdoğan muhteşem bir insan ve benim çok iyi dostum. Onunla uğraşmayın, o çok çetin biridir. O harika bir adam" dedi.
ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çetin biri ve benim dostum" 3

"UMARIM İRAN DOĞRU OLANI YAPAR"

Diğer yandan Trump, İran'a ilişkin, "Umarım çok geç olmadan bir an önce doğru olanı yaparlar. Biliyorsunuz, bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran ile durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz. Steve ve Jared bugün İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler. Bakalım bu konuda neler olacak. Bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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