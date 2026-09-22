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Manisa'daki okul saldırganının ilk görüntüsü ortaya çıktı

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Melih Kadir Yılmaz

Manisa Turgutlu'da okulun önünde gerçekleşen saldırı infial yarattı. Saldırganın, ilk görüntüleri ortaya çıktı. Elinde silahla sokakta yürüyen saldırganın, saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü. Öte yandan saldırganın yakalandığı iddia edildi. Saldırının, bir gün önce okulda meydana gelen kavga nedeniyle yapılmış olabileceği öne sürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı.

Manisa daki okul saldırganının ilk görüntüsü ortaya çıktı 1

SALDIRGANIN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 1'i ağır olmak üzere 4 öğrenci yaralandı. Saldırgan olay sonrası kaçarken, saldırı öncesine ve kaçış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Manisa daki okul saldırganının ilk görüntüsü ortaya çıktı 2

KOŞARAK KAÇTIĞI GÖRÜLDÜ

Saldırganın elindeki tüfekle önce yürüdüğü görüldü. Kısa bir süre sonra okula gittiği istikametten koşarak kaçtığı kameralara yansıdı.

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'KAVGA' İDDİASI! SALDIRGANIN YAKALANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre saldırı, önce gün okulda önünde meydana gelen kavga nedeniyle yaşandı. İddialara göre saldırgan, bir gün önce okul önünde kavga etti ve bugün de saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırganın aynı okulda öğrenci olduğu öne sürülürken, yakalandığı da iddialar arasında yer aldı.

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Manisa
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