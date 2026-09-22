Manisa'daki okul saldırganının ilk görüntüsü ortaya çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı.

SALDIRGANIN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 1'i ağır olmak üzere 4 öğrenci yaralandı. Saldırgan olay sonrası kaçarken, saldırı öncesine ve kaçış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

KOŞARAK KAÇTIĞI GÖRÜLDÜ

Saldırganın elindeki tüfekle önce yürüdüğü görüldü. Kısa bir süre sonra okula gittiği istikametten koşarak kaçtığı kameralara yansıdı.

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'KAVGA' İDDİASI! SALDIRGANIN YAKALANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre saldırı, önce gün okulda önünde meydana gelen kavga nedeniyle yaşandı. İddialara göre saldırgan, bir gün önce okul önünde kavga etti ve bugün de saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırganın aynı okulda öğrenci olduğu öne sürülürken, yakalandığı da iddialar arasında yer aldı.