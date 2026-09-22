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Ankara'da bir dairede 3 kişi ölü olarak bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu. Yapılan incelemede Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'nın üzerlerinde kurşun ve bıçak yaraları tespit edilirken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'da bir dairede 3 kişi ölü olarak bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu.

Ankara da bir dairede 3 kişi ölü olarak bulundu 1

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara da bir dairede 3 kişi ölü olarak bulundu 2

FAİL YA DA FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerin tarafından yapılan incelemede dairedeki kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırma sonucu, cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu ve üzerlerinde kurşun ve bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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