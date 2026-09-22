SON DAKİKA | Manisa Turgutlu'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

Son dakika: Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı.

YARALI ÖĞRENCİLER VAR

Yaralıların olduğu bildirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

İlk tespitlere göre bir lise öğrencisi diğer lise öğrencilerine okul yolunda ateş açtı.

SALDIRGAN KAÇTI

Polis, yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli, çocuklarının durumunu öğrenmek üzere okula geldi. İçeri girmek isteyen veliler ile güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandı. Ekipler, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekti.

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MANİSA VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Msnisa Valiliği'nden ilk açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

ACI HABER GELDİ

Sözcü TV'de konuşan gazeteci Saygı Öztürk'ün iddiasına göre, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptığı açıklamada saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 4 öğrencinin ise yaralandığını ifade etti.

Olay yerinden ilk kareler;

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır