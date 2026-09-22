HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Umre için gittiler! 8 aydır Suudi Arabistan’dan dönemiyorlar

Ramazan umresi yapmak için 17 Şubat’ta Mekke’ye giden Havva Ünlüce (61), çocukları Serdar Ünlüce (34), Semra Karakaya (39) ve Hediye Ünlüce Sırakaya (25) polisle tartıştıktan sonra haklarında açılan davada Suudi Arabistan'dan çıkış yasağı verilmesi nedeniyle 8 aydır Türkiye'ye dönemiyor.

Umre için gittiler! 8 aydır Suudi Arabistan’dan dönemiyorlar

Umre ziyaretlerinin 24. günü sabah namazı için Kabe’ye giden aile fertleri, tavaf namazı kıldıkları sırada görev yapan bir polis memurunun “seccadelerine basmasına” tepki gösterince kısa süreli arbede yaşandığını aktardı.

Olay sonrası karakola götürülen aile fertleri, polis memurunun “kendisine şiddet kullandıklarını” iddia etmesi üzerine gözaltına alındı.

Kabe’de yaşanan olay sonrası anne Havva Ünlüce ve kızları Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya 4, oğlu Serdar Ünlüce ise 48 gün tutuklu kaldı.

Haklarında soruşturma başlatılan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ünlüce ailesine yargılama süresince ülkeden çıkış yasağı konuldu.

Beş kez mahkemeye çıkan aile üyelerinden Serdar Ünlüce’ye 5 ay, anne ve kızlarına ise üçer ay hapis cezası verildi. Aile, istinaf başvurusunun lehlerine sonuçlanmasını bekliyor.

TÜRKİYE’YE VE AİLELERİNE KAVUŞMAK İSTİYORLAR

AA muhabirine konuşan aile fertlerinden Serdar Ünlüce, 8 aydır büyük bir kâbus yaşadıklarını belirterek bir an önce Türkiye’ye ve ailelerine kavuşmak istediklerini söyledi.

Eskişehir’de emlak danışmanlığı yapan Ünlüce, Kabe’de yaşanan olayın yargıya yanlış aktarıldığını, Kâbe'deki polise karşı asla şiddet kullanmadığını, annesinin seccadesine basılmasına gösterdiği tepki sonrası, annesini koruma amacıyla eliyle polis memurunu durdurmaya çalıştığını anlattı.

Umre için gittiler! 8 aydır Suudi Arabistan’dan dönemiyorlar 1

Annesini koruma refleksiyle hareket ettiğini vurgulayan Ünlüce, şunları kaydetti:

“Yemin ediyorum polise vurma yok, sadece anneme zarar vereceğini düşünerek, onu koruma refleksiyle sağ elimle tuttum. Olay sadece bundan ibaret. Basit bir tartışmanın nasıl bu noktaya geldiğini biz anlamadık, şaşkınız gerçekten. Zaten olay sonrası karakola götürülürken bana sert davranan polis memuru, sonrasında gelerek özür diledi ve benden helallik istedi.”

CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞU AİLE İLE TEMASTA

Cidde Başkonsolosluğunun kendileriyle temas halinde olduğunu belirten Ünlüce, Suudi Arabistan istinaf mahkemesinin kararının lehlerine çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Serdar Ünlüce, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

“Sekiz ay oldu. Benim üç evladım var, ablamın üç evladı var, annem yaşlı 61 yaşında onun tansiyonu ve şeker hastalığı var, kız kardeşim daha iki yıllık evli, evliliğinin 8 ayı buralarda beklemekle geçti. Hepimizin mağduriyeti var. Kızım her akşam ‘baba ne zaman geleceksin ne zaman bana sarılacaksın’ diye soruyor. Bu bir imtihan biz buna inanıyoruz ama işin uzaması bizi gerçekten çok üzüyor. Biz buraya ramazan umresi ve ibadet için geldik ama basit bir olay nedeniyle aylardır ülkemize, ailelerimize dönemiyoruz. Annem özellikle çok üzülüyor”

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sıcaklıklar düşüyor
Manisa'da okula silahlı saldırıManisa'da okula silahlı saldırı

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Umre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.