ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum'dan 2026 COP31 açıklaması: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York İklim Haftası nedeniyle bulunduğu ABD'de Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım ile özel röportaj gerçekleştirdi.

"New York'ta COP31 ile ilgili görüşmeler yapıyorsunuz, programının nasıl geçiyor?"

"Evet yani biliyorsunuz COP31 ev sahipliği yapacağız. COP31 bünyesinde görüşmeler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz, müzakereler yapıyoruz. Hani eylem gündemiyle alakalı hedeflerimiz var. COP31'de başarıyı yakalamak istiyoruz açıkçası, eylem gündemini hedeflerimizi tüm dünyada güzel karşıladı, olumlu tepkiler alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu işte bu hedef doğrultusunda tüm dünyayla biz de bu istişareleri ve görüşmeleri yapıyoruz. Amacımız netice almak."

"DÜNYA BİR DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM İÇİNDEN GEÇİYOR"

" New York İklim Haftası'nın açılış konuşmasını Sayın Emine Erdoğan yaptı. Türkiye dünyaya bir çevresel vizyon markası kattı diyebilir miyiz?"

"Yani kattığımızı düşünüyoruz. Yani bunu aslında gelen tepkilerden de net bir şekilde görüyoruz. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği net sıfır emisyon hedefinden sonra hemen hemen bütün sektörlerimizde bu sürece liderlik etmeye çalışıyoruz. Dünya bir değişim dönüşüm içinden geçiyor ve bugün yaşadığımız krizlerin aslında sebebine baktığınızda birçoğunun iklim kaynaklı olduğunu görüyoruz. Afetlerin sayısı, sıklığı, şiddeti giderek artıyor. Dolayısıyla bu sürece dur demek zorundayız. Artık bu bir tercih değil, zorunluluk. Bu zorunluluk anlayışıyla hareket ediyoruz bir taraftan da bir fırsat var, bu fırsatı da açıkçası Türkiye olarak değerlendirmek istiyoruz. Yani bu değişim dönüşüme liderlik edersek eğer tüm dünyada söz sahibi olabiliriz. Üretimimizi, istihdamımızı bu anlamda artırabiliriz."

"SIFIR ATIK PROJESİ BU İŞİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

"Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projesi de bu işin önemli bir parçası. Bugün Sıfır Atık tüm dünya nezdinde kabul edilmiş bir proje oldu. BM nezdinde artık 30 Mart günü Sıfır Atık Günü ilan edildi. Bugün New York İklim Haftası'nda Emine Erdoğan hanımefendinin hitapları da aslında bizim bakışımızı, vizyonumuzu, duruşumuzu net bir şekilde tüm dünyaya aktarıyor diye düşünüyorum. İnşallah biz Antalya'da netice alacağız, sonuç alacağız, uygulama odaklı bir COP olsun istiyoruz ve bu COP çerçevesinde hedefleri uygulamaya, hayalleri gerçeğe dönüştürme arzusuyla çalışıyoruz."

"TARİHİN EN İYİ COP'UNU YAPACAĞIZ"

"Türkiye NATO Zirvesi'nde çok iyi bir ev sahipliği yaptı bütün dünya liderleri çok memnun ayrıldılar. COP31'e de çok önemli isimler gelecek. Hazırlıklar şimdiden başladı mı?"

"Evet evet yani Antalya Expo'da tarihin en iyi COP'unu yapacağız yani bunu iddiayla söylüyorum. 100 bini aşkın ziyaretçinin geleceği, yine yüze yakın liderin geleceği, bakanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, bilim insanlarımızın Antalya'ya geleceği önemli bir organizasyona Antalya ev sahipliği yapacak. Ve en önemlisi de netice alacağımız bir COP olsun istiyoruz. Yani artık söylemden hedefe, uygulamaya geçmek istiyoruz. Bununla ilgili de kararlı duruşumuzu ilk günden itibaren sürdürüyoruz. İnşallah Antalya'da da bu sonuçları, bu neticeleri alacağız."