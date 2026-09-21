Fon soruşturmasında yeni operasyon: İsviçre’ye milyonluk transfer yapan 2 isim gözaltında

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına para gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı.

İSVİÇRE'DEKİ HESABA MİLYONLUK PARA TRANSFERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın İsviçre’deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kablan gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında daha önce de peş peşe operasyonlar düzenlendi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Muhammed Yarız'ın tutuklanmasının ardından diğer üç şüpheliye ilişkin adli süreç devam ederken, soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Pusula ve Tera yöneticilerine yönelik de yeni işlemler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır