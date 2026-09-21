Berlin'de seçimi Elif Eralp'ın partisi kazanmıştı! Başbakan Merz: "Bu ağır bir darbe"

Eyalet Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Elif Eralp'i eyalet başbakan adayı gösteren Sol Parti, 2023’te yapılan seçimlere göre oylarını 13,4 puan artırarak yüzde 25,7'ye yükseltti ve seçimin galibi oldu.

Buna göre Sol Parti, bugüne kadarki en iyi seçim sonucuyla Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini kazandı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise geçen seçime oranla 9,5 puan oy kaybederek yüzde 18,8'e geriledi ve seçimde ikinci oldu. Eyaletteki mevcut hükümette yer alan partilerden Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 6,3 puan gerileyerek yüzde 12,1'e düştü, Yeşiller Partisinin oy oranı da 4,1 puan azalarak yüzde 14,3'e geriledi.



ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİLER

Bu sonuçla Berlin'de mevcut CDU-SPD koalisyonu çoğunluğu kaybetti. Almanya için Alternatif (AfD) partisi, bir önceki seçimlere göre oy oranını 7,2 puan artırdı ve yüzde 16,3 ile yeniden meclise girdi.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW) yüzde 4,7 ile yüzde 5 seçim barajının altında kaldı. Hür Demokrat Partinin (FDP) oy oranı ise yüzde 2,5 oldu. Seçim sonuçlarıyla Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasında üçlü bir koalisyon kurulması mümkün hale geldi.

MERZ'DEN İTİRAF: "BU SEÇİM DERİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Berlin’deki CDU Genel Merkezi'nde konuşan Merz, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yüzde 5 barajını aşamamanın partisi için dramatik bir ilk olduğunu söyledi.

Merz, "Bu seçim, derin bir dönüm noktasıdır. CDU için Almanya’da yüzde 5 barajını aşamamamız ve eyalet meclisindeki tüm grup üyeliğimizi kaybetmemiz, dramatik ve benzeri görülmemiş bir sonuçtur. Bu ağır bir darbedir ve etkileri bizim için uzun süre hissedilecek." ifadesini kullandı.

Ancak seçim sonuçları ve bunların ardındaki nedenlerin kendi şahsının çok ötesine uzandığını dile getiren Merz, Almanya’da olduğu gibi birçok başka ülkede de siyasi sistemin köklü bir dönüşümüne tanık olduklarını dile getirdi.



"YIKICI GÜÇLER"

Başbakan Merz, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin’deki seçimlerin marjinal partilerin yükselişini gösterdiğine işaret ederek, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sol Parti’yi "yıkıcı güçler" olarak nitelendirdi.

Merz, koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Partililere de (SPD) seçim sonuçların ardından hükümette kalacağını teyit ettikleri için teşekkür etti.

Avrupa Birliği’ndeki mevkidaşlarından ve yatırımcılardan haftalardır kendisine “Almanya’da aslında neler oluyor?” diye sorular geldiğini aktaran Merz, "Beni en çok endişelendiren şey, sadece Berlin’de değil ama özellikle Berlin’de son birkaç aydır giderek artan, radikal ve açıkça dile getirilen bir antisemitizmin yaşanması ve bunun Berlin’de adeta alkışlarla karşılanmasıdır. Ve toplumun bazı kesimlerinin buna itiraz etmemesi beni gerçekten derinden rahatsız ediyor." diye konuştu.



Merz, Berlin'de SPD’nin ve Yeşiller’in Sol Parti ile eyalet hükümeti kurmamasını ima ederek, "Özellikle burada Berlin’de bu konuda çok net bir yanıt vermelerini umuyorum." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır