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İstanbul’da hava bir anda değişecek: AKOM’dan sağanak uyarısı

AKOM, İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Salı günü başlayacak yağışlarla birlikte sıcakların 6-8 derece düşmesi beklenirken, kuvvetli yağış geçişlerinin çarşamba akşamına kadar etkili olabileceği bildirildi.

İstanbul’da hava bir anda değişecek: AKOM’dan sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarından itibaren sağanak beklendiğini açıkladı.

SICAKLIKLAR 8 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde salı sabah saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenmesiyle birlikte, hâlihazırda 26-28 °C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 °C azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, bununla birlikte aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

İstanbul’da hava bir anda değişecek: AKOM’dan sağanak uyarısı 1

Salı akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini artırması beklenirken Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava bir anda değişecek: AKOM’dan sağanak uyarısı 2

Bu nedenle, çarşamba akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde görülebilecek kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu yağış
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