Kozinoğlu soruşturmasında eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı

2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Düzenlenen operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alınmıştı.

Kolluk ifadesi alınan ambulans şoförü Süleyman Kaba serbest bırakılırken, jandarmada ifade işlemleri tamamlanan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke ise Silivri Adliyesine sevk edilmişti.

ESKİ GAZETECİ OSMAN ARSLAN TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski gazeteci Osman Arslan, 'yetkili makamlarca açıklanması yasaklanan gizli bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklama' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır