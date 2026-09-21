Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri

MYNET ÖZEL | Ruhi Çenet’in çektiği videonun ardından gündeme gelen, New York’ta Hasidik Yahudilerin yaşadığı mahalleyi ziyaret eden Genel Yayın Yönetmenimiz Ersel Yıldırım, izlenimlerini anlattı.

Yıldırım, ziyaret sırasında karşılaştığı kişilerin göz temasından kaçındığını ve telefonla çekim yapılmasına mesafeli yaklaştığını belirtti.

HASİDİK YAHUDİLER KİMDİR?

Kökenleri Doğu Avrupa’ya dayanıyor. Hasidizm, 18. yüzyılda Doğu Avrupa’da ortaya çıkan, dini yaşam ve maneviyata önem veren bir Yahudi hareketi.

New York’ta önemli toplulukları bulunuyor. Brooklyn’deki Williamsburg, Borough Park ve Crown Heights, farklı Hasidik toplulukların yaşadığı bölgeler arasında yer alıyor.

Din, günlük yaşamda belirleyici rol oynuyor. Dini eğitim, ibadet, aile ve cemaat bağları, toplumsal yaşamın merkezinde bulunuyor.

Giyim tarzları geleneklerini yansıtıyor. Birçok Hasidik erkek siyah ceket, şapka ve sakalıyla dikkat çekiyor. Kıyafetler ve saç biçimleri, bağlı olunan topluluğa ve özel günlere göre farklılaşabiliyor.

Teknoloji kullanımı topluluktan topluluğa değişiyor. Bazı gruplarda internet ve sosyal medya kullanımına sınırlamalar getiriliyor.

İnternetsiz veya belirli özellikleri kısıtlanmış “koşer telefonlar” kullanılabiliyor. Ancak “hiçbiri akıllı telefon kullanmıyor” ifadesi topluluğun tamamını yansıtmıyor.

Yidiş dili birçok toplulukta yaşatılıyor. Özellikle bazı Hasidik gruplarda Yidiş, evde ve cemaat içinde günlük iletişim dili olarak kullanılıyor.

Tek bir topluluktan oluşmuyorlar. Hasidik Yahudiler, farklı dini liderler etrafında örgütlenen çeşitli gruplara ayrılıyor. Gelenekler, sosyal yaşam ve dış dünyayla kurulan ilişkiler bu gruplar arasında değişebiliyor.