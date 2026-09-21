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Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri

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Ersel Yıldırım
Mynet Özel Haber

Ruhi Çenet’in videosuyla yeniden gündeme gelen New York’taki Hasidik Yahudi mahallelerini ziyaret eden Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, bölgedeki gözlemlerini aktardı. Hasidik toplumunun yaşam tarzı, dini gelenekleri, giyim kuşamı ve teknolojiyle ilişkisi tüm dünyada gündem olurken; Yıldırım söz konusu mahalledeki kişilerin göz teması kurmaktan kaçındığını ve telefonla görüntü alınmasına karşı temkinli davrandığını ifade etti.

MYNET ÖZEL | Ruhi Çenet’in çektiği videonun ardından gündeme gelen, New York’ta Hasidik Yahudilerin yaşadığı mahalleyi ziyaret eden Genel Yayın Yönetmenimiz Ersel Yıldırım, izlenimlerini anlattı.

Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri 1

Yıldırım, ziyaret sırasında karşılaştığı kişilerin göz temasından kaçındığını ve telefonla çekim yapılmasına mesafeli yaklaştığını belirtti.

Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri 2

HASİDİK YAHUDİLER KİMDİR?

Kökenleri Doğu Avrupa’ya dayanıyor. Hasidizm, 18. yüzyılda Doğu Avrupa’da ortaya çıkan, dini yaşam ve maneviyata önem veren bir Yahudi hareketi.

Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri 3

New York’ta önemli toplulukları bulunuyor. Brooklyn’deki Williamsburg, Borough Park ve Crown Heights, farklı Hasidik toplulukların yaşadığı bölgeler arasında yer alıyor.

Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri 4

Din, günlük yaşamda belirleyici rol oynuyor. Dini eğitim, ibadet, aile ve cemaat bağları, toplumsal yaşamın merkezinde bulunuyor.

Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri 5

Giyim tarzları geleneklerini yansıtıyor. Birçok Hasidik erkek siyah ceket, şapka ve sakalıyla dikkat çekiyor. Kıyafetler ve saç biçimleri, bağlı olunan topluluğa ve özel günlere göre farklılaşabiliyor.

Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri 6

Teknoloji kullanımı topluluktan topluluğa değişiyor. Bazı gruplarda internet ve sosyal medya kullanımına sınırlamalar getiriliyor.

Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri 7

İnternetsiz veya belirli özellikleri kısıtlanmış “koşer telefonlar” kullanılabiliyor. Ancak “hiçbiri akıllı telefon kullanmıyor” ifadesi topluluğun tamamını yansıtmıyor.

Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri 8

Yidiş dili birçok toplulukta yaşatılıyor. Özellikle bazı Hasidik gruplarda Yidiş, evde ve cemaat içinde günlük iletişim dili olarak kullanılıyor.

Mynet New York’un en ilginç mahallesinde: Gizemli Hasidik Yahudileri 9

Tek bir topluluktan oluşmuyorlar. Hasidik Yahudiler, farklı dini liderler etrafında örgütlenen çeşitli gruplara ayrılıyor. Gelenekler, sosyal yaşam ve dış dünyayla kurulan ilişkiler bu gruplar arasında değişebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yahudilik New York Ersel Yıldırım Mynet Özel
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