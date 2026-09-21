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ABD’den ülkelere İran tehdidi: “Dolar sisteminden çıkarılırsınız”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım listesindeki İran hava yolu şirketlerine uçuş, yakıt, iniş hizmeti veya bilet satışı konusunda destek sağlayan ülkeleri uyardı. Bessent, kurallara uymayanların dolar sisteminden çıkarılacağını söyledi.

ABD’den ülkelere İran tehdidi: “Dolar sisteminden çıkarılırsınız”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD’nin yaptırım listesine aldığı İran’a ait hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri tehdit ederek, "Dolar sisteminden çıkarılırsınız" dedi.

ABD’den ülkelere İran tehdidi: “Dolar sisteminden çıkarılırsınız” 1

ABD, İran hava yollarının uçuşlarına izin veren, bilet satan, yakıt sağlayan ülkeleri tehdit etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD basınına yaptığı açıklamada ABD yaptırımları nedeniyle İran hava yolu şirketlerinin 2 gün içinde dünya genelinde faaliyet göstermekte zorlanacağını belirterek, "Tüm İran hava yolu şirketleri dünya genelinde faaliyetlerini durduracak" dedi.

"YAKIT SAĞLAYAMAZ, BİLET SATAMAZSINIZ"

İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri hedef alan Bessent, "Eğer ülkenize inerlerse onlara yakıt sağlayamazsınız, iniş hizmetleri sunamazsınız, bilet satamazsınız, aksi takdirde dolar sisteminden çıkarılırsınız" dedi.

ABD’den ülkelere İran tehdidi: “Dolar sisteminden çıkarılırsınız” 2

ABD 27 İRAN HAVA YOLU ŞİRKETİNİ HEDEF ALMIŞTI

ABD, 8 Eylül'de İran havacılık sektörüne yönelik dünya genelinde uçuşlarını sürdüren 27 İran hava yolu şirketinin faaliyetlerini "durdurmayı" amaçlayan bir dizi yaptırım açıklamıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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