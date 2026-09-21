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Okul güvenliği protokolü imzalandı! İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında okul güvenliğiyle ilgili protokol imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların güvenliğine yönelik alınan önlemleri açıkladı. Bakan Çiftçi, "31 bin bahçe görevlisini istihdam edildi. 1. ve 2. derece riskli okullarda polisler sürekli görev yapacak.3. ve 4. derece riskli okullarda ise polis irtibat görevlileri bulunacak." dedi.

Okul güvenliği protokolü imzalandı! İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Metin Yamaner

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da "Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni"nde ortak açıklama yaptı.

Okul güvenliği protokolü imzalandı! İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ndan açıklama 1

"31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM ETTİK"

Okullarda alınan güvenlik önlemlerini açıklayan Bakan Çiftçi, "Bu yıl 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Birinci ve ikinci derece riskli okullarımızda polislerimiz sürekli görev yapacak. Üçüncü ve dördüncü derece riskli okullarda ise polis irtibat görevlilerimiz bulunacak. Okul idaresiyle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirler kapsamında okul çevreleri; asayiş, çocuk şube müdürlükleri ve narkotik birimlerimiz tarafından sürekli kontrol altında tutulacak. Okul çevrelerinde asayiş, narkotik ve çocuk şube ekipleri uygulamalarını sürdürecek. İnternet kafeler, oyun salonları, okul servisleri ve metruk yapılar da düzenli olarak denetlenecek." ifadelerini kullandı.
Okul güvenliği protokolü imzalandı! İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ndan açıklama 2

"TÜM TEDBİRLERLERİ ALDIK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

"Eğitim öğretim yılının sağlıklı geçmesi için tüm tedbirleri aldık. Türkiye eğitim alanında önemli başarılar gösteriyor. PISA başarısı sonrası Türk eğitim sistemine övgü dolu sözler geldi. MEB olarak biz salt güvenlik tedbirleri olarak ele almıyoruz. Güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık. Tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. 4 başlıkta tedbirler alındı. İçinde yaşadığımız dünya çocuklarımızı kötülüklere çekmeye çok açık. Modelimizin odağına iyi insan olmayı koyduk. Huzurlu aile ve yaşanabilir çevre başlıklarını da koymuştuk. Okul içerisinde aldığımız bazı tedbirler var. Bunlardan bir tanesi 2023'te uygulamaya koyduğumuz veli randevu sistemimiz. Çocuklarımızın devamsızlık durumlarının izlenmesini de önemsiyoruz. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası. Bu yıl itibarıyla servislerde veli takip sistemi de aldığımız önlemlerden bir tanesi. Okullarımızda şiddet algısı araştırması yaptık. Bu araştırmaların raporlarına göre de tedbirlerimizi aldık. Aile Bakanlığımız da bu konuda çok hassas. "

Okul güvenliği protokolü imzalandı! İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ndan açıklama 3

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı okul
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