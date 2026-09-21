Kırşehir’de Ahilik kutlamalarında bir ilk

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, ayakkabı ustası Ayvaz Şenlik’e Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek tarafından kaftan giydirilerek ödülü takdim edildi.

Şenlik, engelli kadrosundan esnaf olarak kaftan giyip şed kuşanan ilk kişi olduğunu belirterek, bu durumun kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

"BİR İLK OLDUM"

Baba mesleği olan ayakkabıcılığı sürdürdüğünü ifade eden Şenlik, "Kırşehir’de kutlamalar içerisinde bir ilk oldum. Engelli kadrosundan esnaf olarak kaftan giydim ve seçildim. Baba mesleğim olan ayakkabıcılığı devam ettiriyorum. Bu benim için büyük bir onur. Ahilik prensiplerini ve görevlerini ben de çocuklarım da devam ettireceğiz. Gençlere ve engelli bireylere örnek olduğumu düşünüyorum" dedi. Engelli bireylerin çalışma hayatında daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Şenlik, "Engelli kadrosunda daha fazla işçi ve esnaf olmalı. Engelliler daha önce evlerinden çıkamıyordu. Şimdi hayatın içerisinde daha fazla yer alıyorlar. İnşallah daha iyi noktalara da gelecekler" diye konuştu.

Törende gerçekleştirilen şed kuşanma merasimiyle birlikte, engelli bireylerin Ahilik kültürü ve çalışma hayatındaki yeri de vurgulanırken yapılan kaftan giyme töreni de şehirde bir ilk oldu.



Kaynak: İHA