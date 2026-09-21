34. Ayvalık engelliler şenlikleri başladı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış törenine Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dangaz, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yusuf Çelebi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 34 yıldır kesintisiz sürdürülen şenliğin Ayvalık’ın dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Ergin, "Ayvalık’ta Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200 engelli kardeşimizi ağırlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Altı gün boyunca hep birlikte olacağız. Türkiye’nin en güzel köşelerinden biri olan Ayvalık, sizlerle birlikte çok daha güzel. Bu buluşmanın bugünlere gelmesini sağlayan ve 34 yıldır şenliğin yaşatılmasına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Şenliğin yıllar önce Ayvalık halkının imece kültürüyle başladığını hatırlatan Başkan Ergin, bugün etkinliğin Türkiye’nin ve dünyanın tanıdığı önemli bir buluşmaya dönüştüğünü belirtti. Ergin, "Sizlerin bizlerden hiçbir farkı yok. İstediğiniz yalnızca herkes gibi eşit şartlarda yaşamak ve hayatın her alanına özgürce katılabilmek. Biz de bunun bilincindeyiz. Ayvalık Belediyesi olarak kentimizin tüm kaynaklarını, hayırseverlerimizin ve Ayvalık halkının desteğini sizlerin yaşamını kolaylaştırmak için değerlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü eşit ve özgür bir yaşamın önündeki engelleri kaldırmak bizim için bir lütuf değil, görevdir" diye konuştu.

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTTÜĞÜMÜZDE AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK"

Ayvalık halkının 34 yıldır şenliğe sahip çıktığını vurgulayan Ergin, "Binlerce özel bireyi kendi evlatları gibi bağrına basan Ayvalık halkının dayanışması bunun en güzel örneğidir. Bu şenlik bize bir kez daha gösteriyor ki; birlikte olduğumuzda, birbirimize dokunduğumuzda ve dayanışmayı büyüttüğümüzde aşamayacağımız hiçbir engel yok" dedi.

Konuşmaların ardından Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitimevi öğrencilerinin gösterileri ilgiyle izlendi. Program kortej geçişiyle sona erdi.

Altı gün sürecek şenlik boyunca özel bireylere yönelik diş bakımları yapılacak, çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Şenliğin son gününde ise Sarımsaklı sahilinde kamp ateşi yakılacak; katılımcılar müzik ve eğlence eşliğinde şenliği tamamlayacak.

Kaynak: İHA