Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sıcaklıklar birden düşüyor

İstanbul’da 25 dereceyi aşan sıcaklıklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. AKOM’un açıklamasına göre bugün kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklar bahar değerlerine gerileyecek. Akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi beklenen yağışların yarın saat 17.00’ye kadar etkili olması öngörülüyor.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarından itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın 20-50 kilometre/saat hızla kuvvetlenmesi bekleniyor.

Halihazırda 26-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise 6-8 derece birden düşerek bahar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşüne aralıklarla sağanak yağışların da eşlik etmesi bekleniyor.

METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

Marmara Bölgesi’nde beklenen kuvvetli yağışların bugün saat 20.00’den itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde metrekareye 30-60 kilogram arasında yağış düşebileceği öngörülüyor. Kuvvetli yağış geçişlerinin yarın saat 17.00’ye kadar kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Karadeniz’in nemli havasını bölgeye taşıyan poyraz nedeniyle nem oranının özellikle maksimum seviyelere çıkması bekleniyor. Atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin ise sıcak olması nedeniyle yıldırım, şimşek ve fırtınayla birlikte gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.

Ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİ SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sarı kod verilen iller şöyle:

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Edirne

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Tekirdağ

Zonguldak

Yalova

Düzce

SERİN HAVA KISA SÜRECEK

İstanbul’da etkili olması beklenen serin ve yağışlı havanın uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi beklenirken, hafta sonu İstanbul’da sıcaklıkların 25-26 derece seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre ekim ve kasım aylarında Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. El Niño’nun da sonbahar boyunca etkisini artıracağı öngörülüyor.